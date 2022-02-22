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Гороскоп на 23 февраля: Козерогам нужно найти время для оздоровительных процедур, Рыбы могут рассчитывать на успех
Источник материала: ОНТ
Сегодня удача будет на стороне Овнов. Если вы станете использовать логику, то сможете управлять ситуацией и получить желаемое. Ваше игривое настроение оценят окружающие.
Звёзды советуют Тельцам быть снисходительными в общении с людьми. Конфликты с родными способны испортить взаимоотношения и отразиться на вашем настроении.
У Близнецов в центре внимания окажется личная жизнь. Вам не придётся переживать из-за ситуаций, которые потребуют от вас быстрых решений. Будьте внимательными на дороге.
Раки, если вы уверены в своей правоте, то отстаивайте своё мнение. Постарайтесь при этом не обижать своих оппонентов. Лучше сохраняйте деловую и спокойную атмосферу.
Львы, постарайтесь потратить внутренние резервы на реализацию своих планов. Любимый человек может сделать предложение, от которого вам будет сложно отказаться.
Девам не стоит вносить кардинальные изменения в свою личную жизнь. Если вы посмотрите на ситуацию в перспективе, то заметите, что через несколько дней конфликт не будет иметь для вас никакого значения.
Звёзды рекомендуют Весам рассчитывать на свои силы. Продуктивность окажется выше, если вы не станете прибегать к помощи других. Вечером постарайтесь найти время для отдыха.
Сегодня Скорпионы замедлят свой привычный жизненный ритм. Спокойный и размеренный день обойдётся без резкой смены событий, а счастливые семейные отношения добавят вам душевного комфорта.
Энтузиазм позволит Стрельцам создать вокруг себя особую атмосферу и сделать очень много полезных дел. Звёзды советуют вам записывать свои мысли. Они могут составить основу интересного проекта.
Козероги, чтобы исключить обострение хронических заболеваний, постарайтесь найти время для оздоровительных процедур и спортивных тренировок. Сегодня удачными будут любые покупки.
День будет началом продуктивного периода в жизни Водолеев. В определённых вопросах вам придётся проявить твёрдость характера. Взаимоотношения с любимым человеком улучшат обычные знаки внимания.
Рыбы могут рассчитывать на успех. Вы сможете решить все проблемы и показать конкурентам свои возможности. Старайтесь не терять работоспособность.
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Гороскоп на 23 февраля: Козерогам нужно найти время для оздоровительных процедур, Рыбы могут рассчитывать на успех
Сегодня удача будет на стороне Овнов. Если вы станете использовать логику, то сможете управлять ситуацией и получить желаемое. Ваше игривое настроение оценят...
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