Гороскоп на 23 февраля: Козерогам нужно найти время для оздоровительных процедур, Рыбы могут рассчитывать на успех

Источник материала: ОНТ

Сегодня удача будет на стороне Овнов. Если вы станете использовать логику, то сможете управлять ситуацией и получить желаемое. Ваше игривое настроение оценят окружающие.

Звёзды советуют Тельцам быть снисходительными в общении с людьми. Конфликты с родными способны испортить взаимоотношения и отразиться на вашем настроении.

У Близнецов в центре внимания окажется личная жизнь. Вам не придётся переживать из-за ситуаций, которые потребуют от вас быстрых решений. Будьте внимательными на дороге.

Раки, если вы уверены в своей правоте, то отстаивайте своё мнение. Постарайтесь при этом не обижать своих оппонентов. Лучше сохраняйте деловую и спокойную атмосферу.

Львы, постарайтесь потратить внутренние резервы на реализацию своих планов. Любимый человек может сделать предложение, от которого вам будет сложно отказаться.

Девам не стоит вносить кардинальные изменения в свою личную жизнь. Если вы посмотрите на ситуацию в перспективе, то заметите, что через несколько дней конфликт не будет иметь для вас никакого значения.

Звёзды рекомендуют Весам рассчитывать на свои силы. Продуктивность окажется выше, если вы не станете прибегать к помощи других. Вечером постарайтесь найти время для отдыха.

Сегодня Скорпионы замедлят свой привычный жизненный ритм. Спокойный и размеренный день обойдётся без резкой смены событий, а счастливые семейные отношения добавят вам душевного комфорта.

Энтузиазм позволит Стрельцам создать вокруг себя особую атмосферу и сделать очень много полезных дел. Звёзды советуют вам записывать свои мысли. Они могут составить основу интересного проекта.

Козероги, чтобы исключить обострение хронических заболеваний, постарайтесь найти время для оздоровительных процедур и спортивных тренировок. Сегодня удачными будут любые покупки.

День будет началом продуктивного периода в жизни Водолеев. В определённых вопросах вам придётся проявить твёрдость характера. Взаимоотношения с любимым человеком улучшат обычные знаки внимания.

Рыбы могут рассчитывать на успех. Вы сможете решить все проблемы и показать конкурентам свои возможности. Старайтесь не терять работоспособность.

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