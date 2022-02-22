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Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины
Источник материала: ОНТ
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА
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Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси с Главнокомандующим Вооруженными Силами...
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