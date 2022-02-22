Источник материала: ОНТ

Один из самых титулованных белорусских футболистов полузащитник Игорь Стасевич переходит в новый клуб.

36-летний футболист, который ранее выступал в составе чемпиона Беларуси, солигорского «Шахтера», продолжит карьеру в «Чайке» из третьего по рангу дивизиона чемпионата России. Контракт рассчитан на полгода. Игорь Стасевич – десятикратный чемпион Беларуси, многократный обладатель национальных Кубков. Три раза он признавался лучшим футболистом страны. В сезоне 2018-2019 годов игрок стал лучшим ассистентом Лиги Европы, отдав семь голевых передач. В составе сборной Беларуси Игорь Стасевич провел 63 матча.

Фото: БЕЛТА

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