Начал работу общественный информационный центр Федерации профсоюзов Беларуси

Источник материала: ОНТ

Общественный контроль и наблюдение за голосованием на референдуме организовала Федерация профсоюзов. Пару часов назад там начал работу общественный информационный центр. Именно здесь будет аккумулироваться вся информация о ситуации на участках: нарушения зафиксируют национальные наблюдатели. По стране их – более 40 тысяч.





Быстро устранять недочеты на участках – главная миссия оперативного штаба. Перед началом работы – все специалисты прошли обязательный инструктаж, в том числе изучили национальное законодательство. После референдума также подведут итоги работы национальных наблюдателей и участковых комиссий.

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