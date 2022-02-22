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Начал работу общественный информационный центр Федерации профсоюзов Беларуси
Источник материала: ОНТ
Общественный контроль и наблюдение за голосованием на референдуме организовала Федерация профсоюзов. Пару часов назад там начал работу общественный информационный центр. Именно здесь будет аккумулироваться вся информация о ситуации на участках: нарушения зафиксируют национальные наблюдатели. По стране их – более 40 тысяч.
Быстро устранять недочеты на участках – главная миссия оперативного штаба. Перед началом работы – все специалисты прошли обязательный инструктаж, в том числе изучили национальное законодательство. После референдума также подведут итоги работы национальных наблюдателей и участковых комиссий.
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Общественный контроль и наблюдение за голосованием на референдуме организовала Федерация профсоюзов. Пару часов назад там начал работу общественный...
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