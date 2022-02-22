«Давайте сделаем так, чтобы славяне всегда жили в мире и согласии». Лукашенко обратился к народу и руководству Украины

Источник материала: ОНТ

Славянским народам необходимо жить в мире и согласии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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