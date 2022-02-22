|
«Давайте сделаем так, чтобы славяне всегда жили в мире и согласии». Лукашенко обратился к народу и руководству Украины
Источник материала: ОНТ
Славянским народам необходимо жить в мире и согласии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Давайте сделаем так, чтобы славяне всегда жили в мире и согласии». Лукашенко обратился к народу и руководству Украины
Славянским народам необходимо жить в мире и согласии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества...
|
Архив (Разное)