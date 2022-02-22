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«Давайте сделаем так, чтобы славяне всегда жили в мире и согласии». Лукашенко обратился к народу и руководству Украины

22.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Давайте сделаем так, чтобы славяне всегда жили в мире и согласии». Лукашенко обратился к народу и руководству Украины

Славянским народам необходимо жить в мире и согласии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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Славянским народам необходимо жить в мире и согласии. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества...
 
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