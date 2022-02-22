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«Надо будет – проведем новые учения». Лукашенко заявил, что Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией
Источник материала: ОНТ
Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси,
По его словам, только за последние полгода Вооруженные Силы Беларуси и России провели масштабные совместные учения «Запад-2021» и «Союзная решимость-2022».
Также Александр Лукашенко отметил активное развитие взаимодействия с союзниками по ОДКБ.
Фото: БЕЛТА
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«Надо будет – проведем новые учения». Лукашенко заявил, что Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией
Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню...
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