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«Надо будет – проведем новые учения». Лукашенко заявил, что Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией

22.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Надо будет – проведем новые учения». Лукашенко заявил, что Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией

Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, пишет БЕЛТА.

По его словам, только за последние полгода Вооруженные Силы Беларуси и России провели масштабные совместные учения «Запад-2021» и «Союзная решимость-2022». 

Также Александр Лукашенко отметил активное развитие взаимодействия с союзниками по ОДКБ. 

Фото: БЕЛТА


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Беларусь будет усиливать развитие военного сотрудничества с Россией. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню...
 
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