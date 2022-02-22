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МИД Беларуси отреагировал на признание Россией независимости республик Донбасса

22.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси отреагировал на признание Россией независимости республик Донбасса

МИД Беларуси с уважением и пониманием отреагировал на признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик.


Беларусь не раз заявляла об опасности безрассудства руководства ряда западных политиков, предпочитающих решать вопросы давлением и угрозами. Их односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивная риторика создали в восточно-европейском регионе напряженность, привели к деградации международную безопасность и связанные с ней организации и всевозможные договоры. Беларусь всегда выступала за мирное решение конфликта на юго-востоке Украины.

Дипломатия – в приоритете, и наша страна будет способствовать этому процессу. Переговоры – единственный способ не допустить кровопролития между братскими народами. 

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МИД Беларуси с уважением и пониманием отреагировал на признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик. Беларусь не раз заявляла об опасности...
 
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