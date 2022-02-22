Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР. Собрали мнения экспертов о том, что может быть дальше

Источник материала: ProBusiness





Курс российского рубля падает , а на фондовом рынке обвалились котировки акций российских компаний. И все это после подписания президентом России Владимиром Путиным указа о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. А вслед за российским рублем стала падать и белорусская национальная валюта: доллар поднялся до 2,6553 BYN (рост курса на 2,6%). Что дальше? «Про бизнес» поговорил с финансовым аналитиком, исполнительным директором компании EXANTE Александром Шкутом, а также старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом о возможных сценариях развития ситуации и влиянии этих событий на экономику России и Беларуси.



Александр Шкут, CFA

Финансовый аналитик, исполнительный директор компании EXANTE

Что будет с экономикой России? Возможные сценарии

— Сегодня нет четкого понимания, в каких границах Россия признала независимость ЛНР и ДНР (после публикации статьи стало известно , что Россия признала ЛНР и ДНР «в границах, которые обозначены в их конституциях», — прим. «Про бизнес»). Именно от этого вопроса зависит то, как дальше будет развиваться ситуация и какими будут санкции против России со стороны стран Запада, которые держат единую негативную точку зрения по этому событию. Выделю три сценария.

Легкий. Россия признает ЛНР и ДНР в текущих фактических границах. Конфликт сойдет на нет в течение нескольких недель, если не будет никакой конфронтации, не начнется военный конфликт. В этом случае против России будут введены легкие санкции. Средний. Если границы ЛНР и ДНР будут признаны Россией на 2/3 больше, чем они есть фактически сегодня, и затронут часть Луганской и Донецкой областей Украины. То есть случится военный конфликт. В отношении России последуют жесткие санкции, которые сильно ударят по экономике и на рынкам России. Тяжелый. Самый маловероятный сценарий — если начнется полномасштабный военный конфликт, вторжение российских вооруженных сил в Украину.

Какие могут быть введены санкции в отношении России?

— Реакция западных (и не только) стран может быть разной. Во-первых, санкции, которые закроют доступ России к технологиям. Например, Япония уже заявила, что не будет поставлять в Россию и продавать ей высокотехнологичные чипы. Во-вторых, санкции, касающиеся «Северного потока-1» и «Северного потока-2» (Германия уже остановила сертификацию «Северного потока-2» на фоне эскалации на Донбассе, — прим. «Про бизнес»). Европа откажется покупать газ и нефть из России. В-третьих, санкции, направленные на финансовый сектор (Великобритания уже ввела санкции против пяти российских банков и трех крупных бизнесменов, — прим. «Про бизнес»). Если будут закрыты корреспондентские счета в российских банках в долларах, Россия не сможет рассчитываться в этой валюте.

Сюда же можно отнести возможное отключение России от SWIFT, что сильно ударит по международной торговле.

Причем это негативно отразится как на России, так и на западных странах. Этот риск может реализоваться в случае полномасштабного вооруженного конфликта. В этой сфере под удар попадут финансовые институты России и компании, которые ведут международную торговлю.

Менее жесткий вариант может выглядеть так: санкции затронут лишь официальных лиц, кого-то из правительства России. Это не окажет серьезного воздействия на экономику.





«Эскалация приведет к дальнейшему падению рынка»

— Весь российский рынок очень сильно падает. Последний раз такие падения наблюдались в 2008 году и в 2014-м. Вчера, 21 февраля, индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России, — прим. «Про бизнес») упал на 14%, фьючерсы — до 20%.

Пострадают в первую очередь компании финансового и технологического секторов, а также компании, связанные с вооружением.

Для экспортных компаний, наоборот, удешевление национальной валюты играет в плюс. Например, показатели Газпрома корректируются.

Стоит отметить, что рынок не закладывает очень жесткого сценария развития событий.

Падение случилось и, если дальше обстановка стабилизируется, рынок будет расти. Эскалация же приведет к дальнейшему падению рынка. Воздействие на ВВП России можно будет спрогнозировать в зависимости от введенных по отношению к ней санкций.

На прошлой неделе прошло заседание Центрального банка России, где прогнозировали рост ВВП в 2022 году на уровне 2−3%, в 2023 — 1,5−2,5%. В России на данный момент инфляция на пике — 8,8%. Но Центральный банк России поднял ставку рефинансирования до 9,5% годовых, что, предполагается, будет сдерживать инфляцию. Текущее удешевление российского рубля, если оно несет временный характер, окажет усиливающее влияние на инфляцию.

«Риск ближайшей невыплаты по госдолгу Украины довольно высокий»

— Негативные последствия от происходящего есть и в Украине. Сегодня упали украинские еврооблигации с ближайшим погашением в конце сентября этого года. Сейчас у украинских евробондов доходность к погашению составляет в среднем 30% годовых в долларах.





Международные инвесторы оценивают риск ближайшей невыплаты по госдолгу Украины как довольно высокий. Если начнется силовой конфликт, то Украина не сможет погасить свои обязательства в сентябре. Маловероятно, что будет силовое столкновение, но рынок уже закладывает такую доходность. По более дальним выпускам доходность погашения ниже. Высокая доходность погашения также связана с тем, что Украина уже не раз объявляла о реструктуризации.

Что касается белорусских еврооблигаций, сегодня доходность по самому последнему выпуску к погашению в 2023 году — 11%. То есть приблизительно на один процентный пункт доходность по ним выросла. К ближайшему погашению по всем выпускам она находится в диапазоне 10,5−12%.

А что дальше будет с российским рублем?

— Волатильность российского рубля очень высокая. В зависимости от сценариев развития ситуации, курс может корректироваться как вниз, так и вверх. Рынки реагируют очень быстро.

В текущем курсе российского рубля уже заложены все случившиеся негативные события.

Если не будет эскалации, те котировки, которые мы видим сегодня и по российскому рублю, и по белорусскому рублю, останутся на этом уровне. Возможно, даже увидим плавное укрепление белорусского и российского рубля, если конфликт затихнет. Ценообразование сейчас свободное по курсам валют и в Беларуси, и в России, поэтому их никто не сглаживает собственными интервенциями.

Вадим Иосуб

Старший аналитик «Альпари Евразия»

Как поведет себя курс белорусского рубля?

— На данный момент не очень понятна санкционная реакция Запада. Мы знаем о санкциях, которые ввели против отдельных российских олигархов. Но будут ли вводится полномасштабные санкции, которые были запланированы на случай вторжения? Так как мы не знаем список санкций, которые введут по отношению к России, сложно что-то прогнозировать касательно ситуации с экономикой Беларуси.

Курс доллара сегодня вырос по отношению к белорусскому и российскому рублю. По данным Нацбанка, за доллар сейчас просят 2,65 белорусского рубля. Но ситуация с курсом постоянно меняется. После утреннего скачка доллар стал снижаться. Если за эту ночь (с 22 на 23 февраля 2022 года, — прим. «Про бизнес») не произойдет новая эскалация, на завтрашних торгах доллар будет в белорусских рублях дешевле, чем сегодня.

Думаю, на курс белорусского рубля также будут влиять заявления властей. Сегодня МИД Беларуси заявил о том, что «с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик». Но МИД не заявил о том, что Беларусь признает эти республики.

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