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Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР. Собрали мнения экспертов о том, что может быть дальше
22.02.2022 20:33 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Курс российского рубля
Что будет с экономикой России? Возможные сценарии
— Сегодня нет четкого понимания, в каких границах Россия признала независимость ЛНР и ДНР (после публикации статьи
Какие могут быть введены санкции в отношении России?
— Реакция западных (и не только) стран может быть разной. Во-первых, санкции, которые закроют доступ России к технологиям. Например, Япония уже заявила, что не будет поставлять в Россию и продавать ей высокотехнологичные чипы. Во-вторых, санкции, касающиеся «Северного потока-1» и «Северного потока-2» (Германия
Сюда же можно отнести возможное отключение России от SWIFT, что сильно ударит по международной торговле.
Причем это негативно отразится как на России, так и на западных странах. Этот риск может реализоваться в случае полномасштабного вооруженного конфликта. В этой сфере под удар попадут финансовые институты России и компании, которые ведут международную торговлю.
Менее жесткий вариант может выглядеть так: санкции затронут лишь официальных лиц, кого-то из правительства России. Это не окажет серьезного воздействия на экономику.
«Эскалация приведет к дальнейшему падению рынка»
— Весь российский рынок очень сильно падает. Последний раз такие падения наблюдались в 2008 году и в 2014-м. Вчера, 21 февраля, индекс РТС (основной индикатор фондового рынка России, — прим. «Про бизнес») упал на 14%, фьючерсы — до 20%.
Пострадают в первую очередь компании финансового и технологического секторов, а также компании, связанные с вооружением.
Для экспортных компаний, наоборот, удешевление национальной валюты играет в плюс. Например, показатели Газпрома корректируются.
Стоит отметить, что рынок не закладывает очень жесткого сценария развития событий.
Падение случилось и, если дальше обстановка стабилизируется, рынок будет расти. Эскалация же приведет к дальнейшему падению рынка. Воздействие на ВВП России можно будет спрогнозировать в зависимости от введенных по отношению к ней санкций.
На прошлой неделе прошло заседание Центрального банка России, где прогнозировали рост ВВП в 2022 году на уровне 2−3%, в 2023 — 1,5−2,5%. В России на данный момент инфляция на пике — 8,8%. Но Центральный банк России поднял ставку рефинансирования до 9,5% годовых, что, предполагается, будет сдерживать инфляцию. Текущее удешевление российского рубля, если оно несет временный характер, окажет усиливающее влияние на инфляцию.
«Риск ближайшей невыплаты по госдолгу Украины довольно высокий»
— Негативные последствия от происходящего есть и в Украине. Сегодня упали украинские еврооблигации с ближайшим погашением в конце сентября этого года. Сейчас у украинских евробондов доходность к погашению составляет в среднем 30% годовых в долларах.
Международные инвесторы оценивают риск ближайшей невыплаты по госдолгу Украины как довольно высокий. Если начнется силовой конфликт, то Украина не сможет погасить свои обязательства в сентябре. Маловероятно, что будет силовое столкновение, но рынок уже закладывает такую доходность. По более дальним выпускам доходность погашения ниже. Высокая доходность погашения также связана с тем, что Украина уже не раз объявляла о реструктуризации.
Что касается белорусских еврооблигаций, сегодня доходность по самому последнему выпуску к погашению в 2023 году — 11%. То есть приблизительно на один процентный пункт доходность по ним выросла. К ближайшему погашению по всем выпускам она находится в диапазоне 10,5−12%.
А что дальше будет с российским рублем?
— Волатильность российского рубля очень высокая. В зависимости от сценариев развития ситуации, курс может корректироваться как вниз, так и вверх. Рынки реагируют очень быстро.
В текущем курсе российского рубля уже заложены все случившиеся негативные события.
Если не будет эскалации, те котировки, которые мы видим сегодня и по российскому рублю, и по белорусскому рублю, останутся на этом уровне. Возможно, даже увидим плавное укрепление белорусского и российского рубля, если конфликт затихнет. Ценообразование сейчас свободное по курсам валют и в Беларуси, и в России, поэтому их никто не сглаживает собственными интервенциями.
Как поведет себя курс белорусского рубля?
— На данный момент не очень понятна санкционная реакция Запада. Мы знаем о санкциях, которые ввели против отдельных российских олигархов. Но будут ли вводится полномасштабные санкции, которые были запланированы на случай вторжения? Так как мы не знаем список санкций, которые введут по отношению к России, сложно что-то прогнозировать касательно ситуации с экономикой Беларуси.
Курс доллара сегодня вырос по отношению к белорусскому и российскому рублю. По данным Нацбанка, за доллар сейчас просят 2,65 белорусского рубля. Но ситуация с курсом постоянно меняется. После утреннего скачка доллар стал снижаться. Если за эту ночь (с 22 на 23 февраля 2022 года, — прим. «Про бизнес») не произойдет новая эскалация, на завтрашних торгах доллар будет в белорусских рублях дешевле, чем сегодня.
Думаю, на курс белорусского рубля также будут влиять заявления властей. Сегодня МИД Беларуси
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Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР. Собрали мнения экспертов о том, что может быть дальше
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