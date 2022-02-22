Как Евросоюз отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР?

Источник материала: ОНТ

Европейский союз ожидаемо всю ответственность за эскалацию напряженности на юго-востоке Украины возложил на Россию и заявил, что вводит санкции против Москвы за признания территорий Донецка и Луганска. Ограничительные меры коснутся как политиков ответственных за принятие решений, так и финансовых сфер. Многие из конкретных решений еще обсуждаются, а вот власти Германии сообщили, что приостанавливают сертификацию газопровода «Северный поток-2». На этом фоне цена газа вновь пошла вверх.

Вот так выглядела первая реакция главных структур ЕС на оперативные новости из Кремля. Председатели Европейского Совета, Еврокомиссии, главы Европарламента и европейской дипломатии опубликовали в Twitter совершенно одинаковые сообщения:

«Признание сепаратистских территорий является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной».

Всю ночь европейские журналисты терзали пресс-службы евроструктур с вопросами, будут ли, кроме записей в соцсетях, реальные интервью и брифинги политиков, но информационная ночь оказалась относительно спокойной.

Заявления стали поступать с утра. И первая публичная реакция пришла не из Брюсселя, а из Лондона. Британский премьер, словно подчеркивая, что давно не ждет команд из Бельгии, быстрее своих европейских коллег заявил о санкционном ответе на действия Москвы, собрав для выработки решений спецзаседание правительственного комитета с громким названием «Кобра».

Борис Джоносон, премьер-министр Британии: «Мы немедленно введем пакет экономических санкций, нацеленных не только на субъекты на Донбассе, но и на саму Россию, нацеленных на российские экономические интересы так сильно, как мы только сможем. Чуть позже в Палате общин я расскажу о том, что мы собираемся делать. Я должен подчеркнуть, что это только первый пакет экономических санкций».

Британский пакет – это финансовые санкции против пяти российских банков и нескольких крупных российских бизнесменов – Геннадия Тимченко и братьев Роттенбергов. Но европейский список может быть гораздо шире. С самого утра в Брюсселе послы стран ЕС собрались на специальное закрытое заседание по выработке конкретных мер. В это же время в Париже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель инициировал неформальную встречу министров иностранных дел ЕС. Повестка по сути из одного вопроса – антироссийские санкции.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности: «Я уверен, что решение будет принято единогласно. Сегодня утром мы уже начали работать над проектом, и сегодня днем Совет примет решение о том, какие санкции будут приняты; это не значит, что мы примем все решения сегодня, это первые шаги для немедленного реагирования».

Несмотря на относительное единодушие представителей ЕС, известно, что часть стран, по некоторой информации это Австрия, Венгрия и Италия, настаивали, что вводить широкие экономические санкции нужно лишь в случае военного конфликта в регионе, другая часть, в первую очередь это страны Прибалтики и Польша, настаивают на немедленной активации самых жестких ограничений. Некоторые источники сообщают, что речь может идти о включении в черный список около 350 человек, включая депутатов российского парламента и силовиков. Не дожидаясь скоординированной позиции стран ЕС, свои меры решила принять Германия. Канцлер Олаф ﻿Шольц заявил, что после последних событий реальность необходимо переоценивать заново: и прямые контакты, и экономическое сотрудничество, в том числе и в энергетике. Главный совместный энергопроект России и Германии «Северный поток – 2», скорее всего, на неопределенный срок будет заморожен.

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии: «Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, в том числе и в том, что касается „Северного потока – 2“. Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода происходить не может».

Это значит, что в таком виде без сертификата газопровод запустить не получится, и очевидно, что это политическое решение. Ведь только на этой новости стоимость газа на торгах для европейских потребителей увеличилась на 10%, снова оказавшись выше $900 за тысячу кубометров.

В своих выступлениях европейские политики подчеркивают: сегодняшние санкционные решения являются быстрым, оперативным ответом на сложившуюся ситуацию. Для более детальных выводов и новых стратегий, возможно, в ближайшее время понадобится экстренная встреча лидеров ЕС.

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