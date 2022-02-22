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Как Евросоюз отреагировал на признание Россией ДНР и ЛНР?
Источник материала: ОНТ
Европейский союз ожидаемо всю ответственность за эскалацию напряженности на юго-востоке Украины возложил на Россию и заявил, что вводит санкции против Москвы за признания территорий Донецка и Луганска. Ограничительные меры коснутся как политиков ответственных за принятие решений, так и финансовых сфер. Многие из конкретных решений еще обсуждаются, а вот власти Германии сообщили, что приостанавливают сертификацию газопровода «Северный поток-2». На этом фоне цена газа вновь пошла вверх.
Вот так выглядела первая реакция главных структур ЕС на оперативные новости из Кремля. Председатели Европейского Совета, Еврокомиссии, главы Европарламента и европейской дипломатии опубликовали в Twitter совершенно одинаковые сообщения:
Всю ночь европейские журналисты терзали пресс-службы евроструктур с вопросами, будут ли, кроме записей в соцсетях, реальные интервью и брифинги политиков, но информационная ночь оказалась относительно спокойной.
Заявления стали поступать с утра. И первая публичная реакция пришла не из Брюсселя, а из Лондона. Британский премьер, словно подчеркивая, что давно не ждет команд из Бельгии, быстрее своих европейских коллег заявил о санкционном ответе на действия Москвы, собрав для выработки решений спецзаседание правительственного комитета с громким названием «Кобра».
Британский пакет – это финансовые санкции против пяти российских банков и нескольких крупных российских бизнесменов – Геннадия Тимченко и братьев Роттенбергов. Но европейский список может быть гораздо шире. С самого утра в Брюсселе послы стран ЕС собрались на специальное закрытое заседание по выработке конкретных мер. В это же время в Париже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель инициировал неформальную встречу министров иностранных дел ЕС. Повестка по сути из одного вопроса – антироссийские санкции.
Несмотря на относительное единодушие представителей ЕС, известно, что часть стран, по некоторой информации это Австрия, Венгрия и Италия, настаивали, что вводить широкие экономические санкции нужно лишь в случае военного конфликта в регионе, другая часть, в первую очередь это страны Прибалтики и Польша, настаивают на немедленной активации самых жестких ограничений. Некоторые источники сообщают, что речь может идти о включении в черный список около 350 человек, включая депутатов российского парламента и силовиков. Не дожидаясь скоординированной позиции стран ЕС, свои меры решила принять Германия. Канцлер Олаф Шольц заявил, что после последних событий реальность необходимо переоценивать заново: и прямые контакты, и экономическое сотрудничество, в том числе и в энергетике. Главный совместный энергопроект России и Германии «Северный поток – 2», скорее всего, на неопределенный срок будет заморожен.
Это значит, что в таком виде без сертификата газопровод запустить не получится, и очевидно, что это политическое решение. Ведь только на этой новости стоимость газа на торгах для европейских потребителей увеличилась на 10%, снова оказавшись выше $900 за тысячу кубометров.
В своих выступлениях европейские политики подчеркивают: сегодняшние санкционные решения являются быстрым, оперативным ответом на сложившуюся ситуацию. Для более детальных выводов и новых стратегий, возможно, в ближайшее время понадобится экстренная встреча лидеров ЕС.
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Европейский союз ожидаемо всю ответственность за эскалацию напряженности на юго-востоке Украины возложил на Россию и заявил, что вводит санкции против Москвы за...
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