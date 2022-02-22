«Это я и мой муж»: на видео попал кот, который выражает свою любовь к собаке странным способом

Источник материала: ОНТ

Забавный видеоролик опубликовала пользовательница TikTok, известная под ником marika9878.

На кадрах кот проявляет свою симпатию к псу необычным способом. Пушистый питомец кусает собаку. Та, в свою очередь, спокойно отнеслась к этой милой выходке. Видимо, такое поведение кота – не редкость.

«Вот же вредный котяра», «Кот просто думал, что рядом с ним большая зефиронька», «Профилактический кусь еще никому не навредил!», «Это я и мой муж», – написали в комментариях к видео, которое набрало 2,5 млн просмотров.

Фото: pexels

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