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«Это я и мой муж»: на видео попал кот, который выражает свою любовь к собаке странным способом

22.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это я и мой муж»: на видео попал кот, который выражает свою любовь к собаке странным способом

Забавный видеоролик опубликовала пользовательница TikTok, известная под ником marika9878.

На кадрах кот проявляет свою симпатию к псу необычным способом. Пушистый питомец кусает собаку. Та, в свою очередь, спокойно отнеслась к этой милой выходке. Видимо, такое поведение кота – не редкость. 

«Вот же вредный котяра», «Кот просто думал, что рядом с ним большая зефиронька», «Профилактический кусь еще никому не навредил!», «Это я и мой муж», – написали в комментариях к видео, которое набрало 2,5 млн просмотров. 

Фото: pexels 

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Забавный видеоролик опубликовала пользовательница TikTok, известная под ником marika9878. На кадрах кот проявляет свою симпатию к псу необычным способом. Пушистый...
 
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