Лукашенко: Я сделаю все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти будут делать все, чтобы наша страна оставалась мирным островком на обезумевшей планете. Об этом Президент сказал на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, в обществе бытует вопрос о том, будет ли война. Однако, как отметил Президент, она давно ведется против Беларуси.





Фото: БЕЛТА

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