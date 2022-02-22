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Лукашенко: Я сделаю все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти будут делать все, чтобы наша страна оставалась мирным островком на обезумевшей планете. Об этом Президент сказал на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси,
По словам Главы государства, в обществе бытует вопрос о том, будет ли война. Однако, как отметил Президент, она давно ведется против Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти будут делать все, чтобы наша страна оставалась мирным островком на обезумевшей планете. Об этом Президент...
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