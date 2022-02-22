﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Я сделаю все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете

22.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Я сделаю все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете

Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти будут делать все, чтобы наша страна оставалась мирным островком на обезумевшей планете. Об этом Президент сказал на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает БЕЛТА.

По словам Главы государства, в обществе бытует вопрос о том, будет ли война. Однако, как отметил Президент, она давно ведется против Беларуси. 


Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти будут делать все, чтобы наша страна оставалась мирным островком на обезумевшей планете. Об этом Президент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР. Собрали мнения экспертов о том, что может быть дальше
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by