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В Комитете госконтроля появились общественные инспекторы. Кто они и чем будут заниматься?
Источник материала: ОНТ
Народный взгляд на вопросы, которые волнуют каждого. У Комитета госконтроля появились общественные инспекторы.
Свои функции они будут выполнять в свободное от основной работы время, прежде всего, оказывать помощь сотрудникам ведомства в аналитических и контрольных функциях. Желание стать народными контролерами изъявили около сотни человек. Выбор кандидатов был строгим, основное требование – возраст не младше 25 лет, высокие моральные и деловые качества, не лишним будет и опыт работы в государственных органах. Конкурсный отбор прошли около 40 человек по всей стране.
Институт общественных инспекторов в Беларуси возрождают. В советское время в нашей стране было около 16 тысяч народных контролеров. Сейчас они будут мониторить цены, также сотрудники комитета Госконтроля рассчитывают на содействие в вопросах ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, наведении порядка на земле.
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Народный взгляд на вопросы, которые волнуют каждого. У Комитета госконтроля появились общественные инспекторы. Свои функции они будут выполнять в свободное от...
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