В Комитете госконтроля появились общественные инспекторы. Кто они и чем будут заниматься?

Источник материала: ОНТ

Народный взгляд на вопросы, которые волнуют каждого. У Комитета госконтроля появились общественные инспекторы.





Свои функции они будут выполнять в свободное от основной работы время, прежде всего, оказывать помощь сотрудникам ведомства в аналитических и контрольных функциях. Желание стать народными контролерами изъявили около сотни человек. Выбор кандидатов был строгим, основное требование – возраст не младше 25 лет, высокие моральные и деловые качества, не лишним будет и опыт работы в государственных органах. Конкурсный отбор прошли около 40 человек по всей стране.

Снежана Клеванович, общественный инспектор: «У нас семья государственная, государственных служащих, военных и врачей, поэтому я считаю, что каждый должен жить в своей стране честно. Я не могу мимо пройти, если где-то что-то не так, поэтому во благо своей родной Беларуси я всегда готова трудиться в ущерб своему личному времени».

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: «Это взгляд со стороны, все равно у контроля один взгляд, а люди, которые прошли определенный жизненный путь, у них свое видение. Это, во-первых, а во-вторых, у них несколько больше времени, они общаются, это не только их взгляд, взгляд их семьи, их знакомых. Почему бы людям, которые не равнодушные, не проявить себя, когда есть такая возможность?»

Институт общественных инспекторов в Беларуси возрождают. В советское время в нашей стране было около 16 тысяч народных контролеров. Сейчас они будут мониторить цены, также сотрудники комитета Госконтроля рассчитывают на содействие в вопросах ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, наведении порядка на земле.

Подписывайтесь на нас в Telegram