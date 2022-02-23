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Кошки показали, как сильно им нравятся коробки. Это видео рассмешит любого!

23.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошки показали, как сильно им нравятся коробки. Это видео рассмешит любого!

В Сети набирает популярность ролик, на котором кошки облюбовали обычные коробки. 

На кадрах видно, как пушистые питомицы Молли и Айси игнорируют лежанки, пуфики и мягкие домики, купленные хозяевами. Кошки предпочитают обычные коробки, которые стоят копейки.  

Опубликованное в TikTok видео набрало более 600 тысяч просмотров. Ролик рассмешил пользователей. 

Фото: pexels 

 

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В Сети набирает популярность ролик, на котором кошки облюбовали обычные коробки.  На кадрах видно, как пушистые питомицы Молли и Айси игнорируют лежанки, пуфики и...
 
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