Кошки показали, как сильно им нравятся коробки. Это видео рассмешит любого!

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность ролик, на котором кошки облюбовали обычные коробки.

На кадрах видно, как пушистые питомицы Молли и Айси игнорируют лежанки, пуфики и мягкие домики, купленные хозяевами. Кошки предпочитают обычные коробки, которые стоят копейки.

Опубликованное в TikTok видео набрало более 600 тысяч просмотров. Ролик рассмешил пользователей.

Фото: pexels

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