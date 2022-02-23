|
Парень создал квадрокоптер с пропеллерами по чертежам Леонардо да Винчи. Как думаете, взлетел?
Источник материала: ОНТ
Инженер из Университета Мэриленд сделал дрон по чертежам Леонардо да Винчи. Видео с результатом парень опубликовал на YouTube.
Специалист использовал современный квадрокоптер. Его пропеллеры инженер заменил на винты, которые знаменитый ученый нарисовал в 15 веке.
Дрон, сделанный по чертежам да Винчи, взлетел, правда, винты оказались очень тяжелыми, вся конструкция держится в воздухе нестабильно. Однако у изобретения есть и сильные стороны – воздушный винт Леонардо да Винчи создает маленький поток воздуха и в результате поднимает меньше пыли.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инженер из Университета Мэриленд сделал дрон по чертежам Леонардо да Винчи. Видео с результатом парень опубликовал на YouTube. Специалист использовал современный...
|
Архив (Разное)