Парень создал квадрокоптер с пропеллерами по чертежам Леонардо да Винчи. Как думаете, взлетел?

Источник материала: ОНТ

Инженер из Университета Мэриленд сделал дрон по чертежам Леонардо да Винчи. Видео с результатом парень опубликовал на YouTube.

Специалист использовал современный квадрокоптер. Его пропеллеры инженер заменил на винты, которые знаменитый ученый нарисовал в 15 веке.

Дрон, сделанный по чертежам да Винчи, взлетел, правда, винты оказались очень тяжелыми, вся конструкция держится в воздухе нестабильно. Однако у изобретения есть и сильные стороны – воздушный винт Леонардо да Винчи создает маленький поток воздуха и в результате поднимает меньше пыли.





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