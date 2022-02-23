В Московской области приняли беженцев из Донецка и Луганска: где их разместят и как долго они смогут находиться в России?

Источник материала: ОНТ

Беженцев из Донецка и Луганска принимали сегодня в Московской области. В регион пришел первый состав со стариками, женщинами и детьми, эвакуированными из зоны боевых действий.





Скорые, полиция, службы МЧС всю ночь в Подмосковье готовилось к приему беженцев из Донецка и Луганска. На улице холодно и очень сильный дождь: чтобы люди не промокли и не заболели, встречающие заранее разработали план эвакуации людей в автобусы. Да, здесь тоже говорили сегодня по-военному. Ведь в Московской области ждали тех, кто бежал из районов, где в последние дни было опаснее всего.

От войны до мира – всего сутки пути. Некоторые не верили, что не стреляют, и мысленно все еще возвращались назад.

В этом составе из 20 вагонов в основном – женщины и дети. 108 семей – тысяча человек. Единицы мужчин, да и то – лишь старики. Беженцы рассказывают, что уезжали только те, у кого просто не было шансов записаться в ополчение.

С границы беженцев отвезли в Таганрог. Там и сформировали состав в Подмосковье. В каждом вагоне были волонтеры: раздавали пайки, отвечали на все вопросы, были рядом до мест размещения. Больше всего жителей Донбасса волновало, смогут ли их дети пойти в школу и будет ли работа. У многих даже нет документов. Власти обещают: помогут всем.

Дмитрий Жариков, и.о. главы городского округа Подольск Московской области: «Работа с работодателями, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа, проведена. Мы готовы дать рабочие места. Дать возможность детям, которые прибудут вместе с родителями, продолжить свое обучение на территории города».

В школах пока каникулы, поэтому у эвакуированных будет еще время осмотреться и отдохнуть. Люди признаются, что эту ночь они почти не спали. Связи с родными у многих все еще нет, но ощущение, что дома что-то меняется, есть у всех. Они не тешат себя надеждой, что мир на Донбасс придет уже завтра, российские регионы не прекращают принимать беженцев, но в то, что скоро смогут вернуться в свои дома, – очень верят.

В общем, Московская область готова принять до 10 тысяч человек. Уже полностью готовы к размещению беженцев из Донецка и Луганска номера для половины из них. Женщин, детей, стариков обещают обеспечить всем необходимым: и в Москве, и в области работают десятки пунктов сбора гуманитарной помощи. С теми, кому понадобится дополнительная поддержка, будут работать группы медиков и психологов. По времени пребывания для эвакуированных ограничений нет. Они будут здесь столько, сколько понадобится.

Подписывайтесь на нас в Telegram