Чем опасны травмы позвоночника? Поясняет врач

Источник материала: ОНТ

Из-за травм позвоночника, в частности переломов, могут быть опасные последствия. О них рассказал травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский.

Врач отметил, что очень важное значение имеет то, в каком отделе позвоночника был перелом.

У детей, по словам медика, степень перелома небольшая, поэтому период восстановления занимает не много времени.

Фото: pexels





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