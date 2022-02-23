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Чем опасны травмы позвоночника? Поясняет врач
Источник материала: ОНТ
Из-за травм позвоночника, в частности переломов, могут быть опасные последствия. О них
Врач отметил, что очень важное значение имеет то, в каком отделе позвоночника был перелом.
У детей, по словам медика, степень перелома небольшая, поэтому период восстановления занимает не много времени.
Фото: pexels
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Из-за травм позвоночника, в частности переломов, могут быть опасные последствия. О них рассказал травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский. Врач отметил, что очень...
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