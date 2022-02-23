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Чем опасны травмы позвоночника? Поясняет врач

23.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем опасны травмы позвоночника? Поясняет врач

Из-за травм позвоночника, в частности переломов, могут быть опасные последствия. О них рассказал травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский.

Врач отметил, что очень важное значение имеет то, в каком отделе позвоночника был перелом.

У детей, по словам медика, степень перелома небольшая, поэтому период восстановления занимает не много времени.

Фото: pexels 


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Из-за травм позвоночника, в частности переломов, могут быть опасные последствия. О них рассказал травматолог-ортопед Игорь Пелогиевский. Врач отметил, что очень...
 
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