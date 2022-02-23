Социальная сфера, экология, технологии: подведены итоги 11-го сезона молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

Источник материала: ОНТ

Какие они – «100 идей для Беларуси» в этом году? Сегодня в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» подвели итоги 11-го сезона молодежного проекта. Из более тысячи заявок лишь десятая часть вышла в финал. Социальная сфера, экология, информационно-коммуникационные технологии – представили широкий спектр различных идей, часть из которых уже воплощается в жизнь.





Павел Жульпа – о нём в нашей стране, да и за её пределами наверняка знает каждый, кто любит животных. Этот белорусский Айболит дарит вторую жизнь кошкам и собакам. После тяжёлых травм ставит на лапки. Иногда на протезы. У этого рыжего парня их два – Кузю бросили в костёр, но его удалось спасти. Такие воодушевляющие истории дали старт ещё одной доброй миссии. Павел вместе с Алексеем Талаем и своими пациентами помогают детям с инвалидностью.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники г. Лида: «Детям очень нравится взаимодействовать с животными, в том числе с такими необычными, которые похожи на них. Ребята перенимают положительный жизненный опыт, получают положительные эмоции, и это влияет на реабилитацию – трудовую и социальную».

Проекту всего месяц, но он уже востребован и сегодня – в числе нескольких, что из разряда идеи воплотились в жизнь. Всего в этом году в финал проекта прошли 120 разработок. Здравоохранение, химические технологии, энергетика, экология, безопасность – в этом сезоне каждый смог найти себя в различной области.

Уникальность «100 идей для Беларуси» в том, что свои предложения может представить и школьник, и студент, и аспирант. За 11 лет существования проекта более 18 тысяч одарённых ребят смогли принять участие и показать все, на что способны фантазия и умелые руки. И получить путёвку в будущее.

А это – реалии отдельных фермерских хозяйств Беларуси. На презентации – огромный дрон, который помогает в полях. Но дистанционное управление – далеко не единственный плюс агрегата, который работает на современной платформе, техника способна ещё и мыслить.

Антон Поляков, курсант Белорусской государственной академии авиации: «Приложение даёт рекомендации, я даю удобрения, засеваю нужную культуру, убираю. В технике стоят сенсоры, и всё это можно спланировать. Достаточно экономично. В 40 раз экономии воды, в 10 – экономии топлива по сравнению с обычной сельхозтехникой».

Для того, чтобы между презентациями участникам не было скучно, Беларусбанк предложил свой вариант развлечений. Для молодёжи организовали финансовый футбол. Каждый гол в этом матче – правильный ответ на вопрос программы. И лишь небольшой бонус от генерального партнёра, который уже не один год поддерживает одарённую молодёжь. И в свой вековой юбилей банк не мог остаться в стороне.

В статусе генпартнера по итогам отбора лучших идей банк вручит две премии. Всего же из финалистов лишь 20 проектов станут победителями в различных номинациях и будут претендовать на гранты белорусского инновационного фонда. Все участники проекта получат сертификаты. А многие школьники – ещё и рекомендации центрального комитета БРСМ для поступления в вузы, где они смогут получить профессию мечты.

Подписывайтесь на нас в Telegram