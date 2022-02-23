Лукашенко – Украине: Остановитесь, пока не поздно! О чем еще говорил Президент накануне 23 февраля?

Источник материала: ОНТ

О врагах и о тех, с кем стоять плечом к плечу. В преддверии Дня защитников Отечества Президент обратился не только к белорусским военным, но и всем, кто хочет жить в мире. Его цена, равно как и ценность, растет буквально с каждым днем.





Александр Лукашенко готов сделать все, чтобы Беларусь оставалась «мирным островком на обезумевшей планете», а всем, кому воинственная риторика уже стала как родная, Президент предлагает решать все миром. В этой связи Александр Лукашенко обратился к руководству Украины с одной лишь просьбой – остановиться, пока не поздно.

Кроме того, Глава государства наградил военнослужащих, которые отлично себя показали при выполнении миротворческой миссии в Казахстане. Та история научила многому, и Запад, убежден Президент, всерьез напуган коллективной силой.

23 февраля объединяет нашу историю с настоящим – это годовщина создания Красной армии. Праздник учредили 100 лет назад. Спустя век называют его иначе, но суть неизменна – он о тех, кто способен защищать... свое и своих.

Нельзя отрицать и того, что сейчас обстановка в регионе накалена больше, чем когда-либо в суверенной истории Беларуси. Да, войны, о которой фантазировали не только в западной прессе, но и с высоких трибун, не случилось. Однако Минск и Москва посчитали, что совместное военное учение сворачивать все же рано. И хоть оно оборонительное, выходит, нам есть кому демонстрировать «Союзную решимость».

Милитаризация Европы посредством НАТО началась еще при Трампе, напомнит Александр Лукашенко. Поэтому вопрос о том, будет ли война, не актуален – она уже идет.

В то же время вооруженное противостояние на востоке Украины продолжается вот уже 8 лет, Киев его так и не остановил. Резонно звучит вопрос: оно им вообще надо? Вместо мирного плана, прописанного Минскими соглашениями, жители Донецкой и Луганской народных республик получили только новые обстрелы.

И для сохранения мира официальный Минск продолжит вооружаться: истребители, вертолеты, зенитные ракетные комплексы – не скрывает Президент – все эти будущие поставки необходимы, чтобы отстоять свой суверенитет, если придется. И белорусы смогут это сделать. Этому же способствует и взаимодействие в ОДКБ. Недавняя миссия в Казахстане проверила эффективность организации.

В составе миротворческого контингента в Казахстане были задействованы около 250 белорусских военнослужащих. Сегодня Президент наградил орденами и медалями лишь некоторых, но заметил, что это лучшие из лучших.

Возвращаясь к поводу, по которому в зрительном зале Дворца Республики сегодня нет свободных мест, Президент, конечно, поздравит всех причастных, впрочем, обратился Александр Лукашенко вообще к каждому белорусу.

Имена многих героев нашей с вами безопасной жизни мы попросту не знаем. И благодаря тому, что они хорошо делают свою работу, можем не узнать никогда. Поэтому завтрашний праздник – это хороший повод сказать спасибо всем, кто достойно трудится на своем фронте. И это необязательно люди в погонах, но непременно те, на кого можно положиться.

Фото: БЕЛТА

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