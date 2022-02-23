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Как прошел первый день досрочного голосования по изменениям Конституции Беларуси?
Источник материала: ОНТ
В нашей стране сегодня стартовала важная политическая кампания. Прошел первый день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции. Заблаговременно до 26 февраля могут проголосовать те, у кого на ближайшее воскресенье – в основной день референдума – другие планы. Участки для досрочного голосования закрылись полтора часа назад. И сейчас в Центризбиркоме собирают данные по явке со всей страны.
Вот она кульминация референдума – голосование началось. Ровно в 10 утра открылись участки. Конечно, основной день – в воскресенье, но по традиции многие белорусы пользуются возможностью сделать выбор досрочно.
Порядок голосования простой – получил бюллетень, отправился в кабинку, сделал выбор. Главное, не забыть документы. Надо сказать, собранности всё же белорусам не занимать – на участке в деревне Лесковка Минского района первые избиратели – с самого утра. Куда и зачем пришли, прекрасно понимают.
Для тех, кто голосует на дому, речь о пожилых, инвалидах и заболевших, организованы выездные группы. Но они прибудут к избирателям только в основной день референдума, 27 февраля. Сейчас можно обратиться в комиссии с такой просьбой. Пока же активность на участках во всех областях. Голосуют и руководители регионов. Представители исполнительной власти своим примером показывают важность принимаемых изменений в Основной закон.
Те, для кого Беларусь стала вторым домом, тоже проявляют гражданскую ответственность. Роман Яковлев бежал от войны, переехал из Донецкой области в 2014 году. В Гомеле ему помогли с работой, жильём и документами. А в конце прошлого года он сменил вид на жительство на белорусский паспорт. Сегодня украинский белорус впервые проголосовал на своей второй родине.
Голосование проходит в спокойной обстановке, за порядком следят правоохранители, особое внимание уделили и эпидемиологической безопасности. Если возникают какие-либо трудности, работники комиссий оперативно приходят на помощь.
За прозрачностью процесса, законностью действий комиссий и избирателей следят более 44 тысяч национальных и 160 международных наблюдателей. В том числе представители Евросоюза. Не дожидаясь основного дня, работу начали досрочно. На 59-м столичном участке эксперты миссии от СНГ обратили внимание на урны и кабинки для голосования, соблюдение санитарных норм, а также на возможность заполнять бюллетень собственной ручкой.
Столь серьёзный процесс ещё и повод для праздника. Шутка ли, День рождения, совершеннолетие и первая возможность проголосовать – всё в одни сутки, но так звёзды сошлись. Студентка могилёвского колледжа Валерия Жарикова сегодня впервые на участке. Несмотря на суету и подготовку праздничного ужина в кругу родных и друзей, пропустить такое событие просто не могла.
Судя по первому дню досрочного голосования, белорусы к будущему своей страны неравнодушны. И это вызывает симпатию.
Однако делать выводы крайне преждевременно – впереди ещё четыре дня досрочного голосования и всё решится в основной день. Что ж, сделать выбор времени предостаточно. Главное – желание.
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В нашей стране сегодня стартовала важная политическая кампания. Прошел первый день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции....
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