Как прошел первый день досрочного голосования по изменениям Конституции Беларуси?

Источник материала: ОНТ

В нашей стране сегодня стартовала важная политическая кампания. Прошел первый день досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции. Заблаговременно до 26 февраля могут проголосовать те, у кого на ближайшее воскресенье – в основной день референдума – другие планы. Участки для досрочного голосования закрылись полтора часа назад. И сейчас в Центризбиркоме собирают данные по явке со всей страны.





Вот она кульминация референдума – голосование началось. Ровно в 10 утра открылись участки. Конечно, основной день – в воскресенье, но по традиции многие белорусы пользуются возможностью сделать выбор досрочно.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси: «Открылись именно те участки из 5 510, которые созданы в стране, которые работают в обычном режиме. Потому что у нас есть 217 участков, которые будут работать только в день основного голосования. Это участки в санаториях-профилакториях, в медицинских учреждениях. Так называемые закрытые участки. Обеспечена безопасность. Вчера все территориальные комиссии доложили о готовности участков для голосования. Везде есть соответствующие урны, есть кабины для голосования».

Порядок голосования простой – получил бюллетень, отправился в кабинку, сделал выбор. Главное, не забыть документы. Надо сказать, собранности всё же белорусам не занимать – на участке в деревне Лесковка Минского района первые избиратели – с самого утра. Куда и зачем пришли, прекрасно понимают.

Для тех, кто голосует на дому, речь о пожилых, инвалидах и заболевших, организованы выездные группы. Но они прибудут к избирателям только в основной день референдума, 27 февраля. Сейчас можно обратиться в комиссии с такой просьбой. Пока же активность на участках во всех областях. Голосуют и руководители регионов. Представители исполнительной власти своим примером показывают важность принимаемых изменений в Основной закон.

Те, для кого Беларусь стала вторым домом, тоже проявляют гражданскую ответственность. Роман Яковлев бежал от войны, переехал из Донецкой области в 2014 году. В Гомеле ему помогли с работой, жильём и документами. А в конце прошлого года он сменил вид на жительство на белорусский паспорт. Сегодня украинский белорус впервые проголосовал на своей второй родине.

Роман Яковлев, житель г. Гомеля: «Чувствую, что я – часть Беларуси. Вот именно гражданин – то, что я хотел, уже лет пять точно. Поверьте, мне есть с чем сравнить, я был, когда там только всё начиналось, и я представляю, что сейчас там происходит с людьми. И надо ценить то, что есть у нас, и жить в мире».

Голосование проходит в спокойной обстановке, за порядком следят правоохранители, особое внимание уделили и эпидемиологической безопасности. Если возникают какие-либо трудности, работники комиссий оперативно приходят на помощь.

За прозрачностью процесса, законностью действий комиссий и избирателей следят более 44 тысяч национальных и 160 международных наблюдателей. В том числе представители Евросоюза. Не дожидаясь основного дня, работу начали досрочно. На 59-м столичном участке эксперты миссии от СНГ обратили внимание на урны и кабинки для голосования, соблюдение санитарных норм, а также на возможность заполнять бюллетень собственной ручкой.

Алексей Сазонов, наблюдатель миссии СНГ: «Мы знаем законодательство о выборах, знаем, что оно соблюдается, создаются условия. И сегодня, находясь здесь, я не выявил для себя каких-то замечаний».

Исламджан Каримов, наблюдатель миссии СНГ: «Наши долгосрочные наблюдатели находятся во всех регионах Беларуси. Около 30 долгосрочных наблюдателей. Все они собирают свои оценки. Мы это передаем в штаб, у нас создан штаб, в который входят представители практических всех государств СНГ, опытных представителей. Там обобщается, обрабатывается и передается миссии. Мы видим, что все участки готовы к референдуму. Идет достаточно активное досрочное голосование. Можем сказать, что сделана очень большая работа по подготовке, все сделано в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь».

Столь серьёзный процесс ещё и повод для праздника. Шутка ли, День рождения, совершеннолетие и первая возможность проголосовать – всё в одни сутки, но так звёзды сошлись. Студентка могилёвского колледжа Валерия Жарикова сегодня впервые на участке. Несмотря на суету и подготовку праздничного ужина в кругу родных и друзей, пропустить такое событие просто не могла.

Валерия Жарикова, жительница Могилёва: «Ждала этого дня, сегодня ещё и исполнилось 18 лет. Приятно, что от моего выбора и всей молодёжи зависит будущее страны. Очень рада, что сейчас для нас многое создано. Мы можем представить свои практики, исследовательские работы, инициативы в рамках всей нашей страны».

Судя по первому дню досрочного голосования, белорусы к будущему своей страны неравнодушны. И это вызывает симпатию.

Однако делать выводы крайне преждевременно – впереди ещё четыре дня досрочного голосования и всё решится в основной день. Что ж, сделать выбор времени предостаточно. Главное – желание.

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