Работает в мастерской без выходных: белорусский скульптор Иван Миско отмечает 90-летие

Источник материала: ОНТ

Чей взор устремлен в бесконечность. «Космическому» скульптору Ивану Миско сегодня – 90! И он по-прежнему в режиме рабочего времени. Без выходных – в своей минской мастерской-музее. С юбилеем народного художника Беларуси поздравил Президент. Ваятель не просто талантлив – многогранен. 45 лет назад удостоен Госпремии СССР за монумент в честь советской матери-патриотки в Жодино. В этом году мэтр представит еще один возвышенный арт-объект.





Говорим – «Миско», подразумеваем – «космос». Ведь нет предела совершенству. Рука творца кружит «землю Коласа». Это эскиз памятника для Столбцов. Портретное сходство – авторский стиль. «Не сядзіцца ў хаце…» – слова песняра «окрыляют» уже не юношу.

Иван Миско, народный художник Беларуси: «Мать! Самая мать долгожитель. А отец умер где-то в 60 лет, мать в 90 с чем-то. Так что продолжение есть».

- А Вы больше на папу или маму похожи?

Иван Миско, народный художник Беларуси: «И оттуда, и оттуда что-то взял. Там, где я родился, сохранился дом, печь, которую мать всегда белила. И когда родители уходили на работу, я доставал угли из этой печи, и рисовал, что мне хотелось».

Крестьяне из деревни Чемеры возле Слонима не ругали сына за арт-проделки. И вот что из этого вышло – народный художник! Редкое явление – остановить «вращение» Миско в его же студии. Скульптор позирует живописцу в фирменном берете и шарфе.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Беларуси: «Он имеет право сегодня ходить смело, гордо, с поднятой головой. Потому что он – Миско – занял свою нишу в том космическом пространстве, оставил "след" другим поколениям».

Миско «бороздит» просторы Вселенной с 4 октября 57 года. На орбиту запустили «Спутник-1» – и он тут же нарисовал. Эта тема стала его главной. Скоро откроет мемориальную доску космонавту-белорусу Новицкому в Червене. И он прилетел на 90!

Олег Новицкий, летчик-космонавт: «Сила притяжения – в любви к жизни. И эта любовь выражается в искусстве. Причем я очень рад, что это идет именно космическим путем».

Поздравления, земные поклоны, подарки «звездному» мастеру – под пирамидой минской Ратуши. Его стихия. И Солнце, и Луну видно, как в иллюминаторе. К празднику – камерная экспозиция. В «возрасте мудрости» Миско по-прежнему бодр и весел.

Геннадий Овсянников, народный артист СССР: «Магу сказаць словамі Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна: “Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: сколько богов, и богинь, и героев!..” Добры сябр, моцнага здароўя. Каб мы яшчэ многа-многа разоў сустракаліся».

Двери мастерской Миско открыты каждому. Ведь это еще и музей – единственный такой в столице. «На старт» – новая работа. Ждет своего мецената. А монумент Коласу сейчас готовят к отливке. «Космический» скульптор нашел свое место на Земле.

У Миско есть и второй день рождения. Отмечает 12 апреля. Готовит большую выставку в столице. Народный художник верит, что в этот юбилейный год сбудется мечта – вернисаж в подмосковном Звездном городке. Чаще смотрите на небо – может, в этом секрет долголетия.

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