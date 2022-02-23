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Работает в мастерской без выходных: белорусский скульптор Иван Миско отмечает 90-летие
Источник материала: ОНТ
Чей взор устремлен в бесконечность. «Космическому» скульптору Ивану Миско сегодня – 90! И он по-прежнему в режиме рабочего времени. Без выходных – в своей минской мастерской-музее. С юбилеем народного художника Беларуси поздравил Президент. Ваятель не просто талантлив – многогранен. 45 лет назад удостоен Госпремии СССР за монумент в честь советской матери-патриотки в Жодино. В этом году мэтр представит еще один возвышенный арт-объект.
Говорим – «Миско», подразумеваем – «космос». Ведь нет предела совершенству. Рука творца кружит «землю Коласа». Это эскиз памятника для Столбцов. Портретное сходство – авторский стиль. «Не сядзіцца ў хаце…» – слова песняра «окрыляют» уже не юношу.
- А Вы больше на папу или маму похожи?
Крестьяне из деревни Чемеры возле Слонима не ругали сына за арт-проделки. И вот что из этого вышло – народный художник! Редкое явление – остановить «вращение» Миско в его же студии. Скульптор позирует живописцу в фирменном берете и шарфе.
Миско «бороздит» просторы Вселенной с 4 октября 57 года. На орбиту запустили «Спутник-1» – и он тут же нарисовал. Эта тема стала его главной. Скоро откроет мемориальную доску космонавту-белорусу Новицкому в Червене. И он прилетел на 90!
Поздравления, земные поклоны, подарки «звездному» мастеру – под пирамидой минской Ратуши. Его стихия. И Солнце, и Луну видно, как в иллюминаторе. К празднику – камерная экспозиция. В «возрасте мудрости» Миско по-прежнему бодр и весел.
Двери мастерской Миско открыты каждому. Ведь это еще и музей – единственный такой в столице. «На старт» – новая работа. Ждет своего мецената. А монумент Коласу сейчас готовят к отливке. «Космический» скульптор нашел свое место на Земле.
У Миско есть и второй день рождения. Отмечает 12 апреля. Готовит большую выставку в столице. Народный художник верит, что в этот юбилейный год сбудется мечта – вернисаж в подмосковном Звездном городке. Чаще смотрите на небо – может, в этом секрет долголетия.
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Чей взор устремлен в бесконечность. «Космическому» скульптору Ивану Миско сегодня – 90! И он по-прежнему в режиме рабочего времени. Без выходных – в своей минской...
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