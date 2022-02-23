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В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать
Источник материала: ОНТ
День шести двоек или число-палиндром! В этом году февраль богат на красивые даты. Одна из них сегодня! Такая зеркальная дата – последняя в десятилетии. Редкую цифру многие решили запечатлеть в документе. В ЗАГСах сегодня ажиотаж!
Для молодоженов Андрея и Елизаветы Дайнеко число 22 стало судьбоносным. Сегодня у них двойной праздник: годовщина знакомства, а теперь и свадьбы. Влюбленные верят: счастливая дата укрепит их семейный союз.
Не стали тянуть с женитьбой Виталий и Анастасия Капустины. Пару познакомили друзья, а там и понеслось – любовь с первого взгляда, через год – долгожданная свадьба.
Дату бракосочетания Андрей и Наталья Завадские выбирали заранее. В их жизни с двойкой связано знакомство – 2 июня. Через полгода решили обручиться.
22 февраля не просто красивое число. Как считают нумерологи, зеркальная дата идеально подходит для любых начинаний, число поможет укрепить отношения и принесет успех. Суеверных молодоженов оказалось немало. Обменяться кольцами только в Минске сегодня решили около сотни пар.
Подобных красивых цифр в паспорте придется ждать почти 10 лет. Следующая дата-палиндром – в 2030! Ну а в семейной жизни, как показывает практика, важна ни магия чисел, а искренность, верность, и любовь.
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В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать
День шести двоек или число-палиндром! В этом году февраль богат на красивые даты. Одна из них сегодня! Такая зеркальная дата – последняя в десятилетии. Редкую цифру...
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