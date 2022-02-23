В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать

Источник материала: ОНТ

День шести двоек или число-палиндром! В этом году февраль богат на красивые даты. Одна из них сегодня! Такая зеркальная дата – последняя в десятилетии. Редкую цифру многие решили запечатлеть в документе. В ЗАГСах сегодня ажиотаж!





Для молодоженов Андрея и Елизаветы Дайнеко число 22 стало судьбоносным. Сегодня у них двойной праздник: годовщина знакомства, а теперь и свадьбы. Влюбленные верят: счастливая дата укрепит их семейный союз.

Елизавета Дайнеко: «Это большая удача. Мы долго не могли дозвониться в ЗАГС. Потом звоним, и нам говорят, что мы успели в последний момент, забронировали последнюю дату».

Андрей Дайнеко: «Надо действовать. Не ждать 5, 10 лет. Если вы нашли того самого человека – надо брать его и вести рядом с собой всю жизнь».

Не стали тянуть с женитьбой Виталий и Анастасия Капустины. Пару познакомили друзья, а там и понеслось – любовь с первого взгляда, через год – долгожданная свадьба.

Анастасия Капустина: «Познакомились случайно, в гостях, год назад. Быстро пришли к этому ответственному шагу. Мы уверены, что такое количество двоек, такая дата, она повторяется раз в 180 лет. Не использовать эту магию было бы глупо». Виталий Капустин: «Дата такая красивая, зеркальная. Некоторые шутят, что будет легче запомнить».

Дату бракосочетания Андрей и Наталья Завадские выбирали заранее. В их жизни с двойкой связано знакомство – 2 июня. Через полгода решили обручиться.

22 февраля не просто красивое число. Как считают нумерологи, зеркальная дата идеально подходит для любых начинаний, число поможет укрепить отношения и принесет успех. Суеверных молодоженов оказалось немало. Обменяться кольцами только в Минске сегодня решили около сотни пар.

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов, главного управления юстиции Мингорисполкома: «Не удалось принять всех, кто хотел. Магия чисел для молодоженов играет большое значение. В последнее время спрос на такие даты просто ажиотажный. Кому-то нравится 20.02, много пар было 12 февраля. Сегодня более 20 пар. Конечную цифру будем знать к концу дня».

Подобных красивых цифр в паспорте придется ждать почти 10 лет. Следующая дата-палиндром – в 2030! Ну а в семейной жизни, как показывает практика, важна ни магия чисел, а искренность, верность, и любовь.





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