﻿ В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать

23.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В ЗАГСах сегодня ажиотаж! Спросили у молодоженов, почему для свадьбы выбрали именно эту дату – 22.02.2022 – и как удалось ее забронировать

День шести двоек или число-палиндром! В этом году февраль богат на красивые даты. Одна из них сегодня! Такая зеркальная дата – последняя в десятилетии. Редкую цифру многие решили запечатлеть в документе. В ЗАГСах сегодня ажиотаж!


Для молодоженов Андрея и Елизаветы Дайнеко число 22 стало судьбоносным. Сегодня у них двойной праздник: годовщина знакомства, а теперь и свадьбы. Влюбленные верят: счастливая дата укрепит их семейный союз. 

Елизавета Дайнеко: «Это большая удача. Мы долго не могли дозвониться в ЗАГС. Потом звоним, и нам говорят, что мы успели в последний момент, забронировали последнюю дату»

Андрей Дайнеко: «Надо действовать. Не ждать 5, 10 лет. Если вы нашли того самого человека – надо брать его и вести рядом с собой всю жизнь».

Не стали тянуть с женитьбой Виталий и Анастасия Капустины. Пару познакомили друзья, а там и понеслось – любовь с первого взгляда, через год – долгожданная свадьба. 

Анастасия Капустина: «Познакомились случайно, в гостях, год назад. Быстро пришли к этому ответственному шагу. Мы уверены, что такое количество двоек, такая дата, она повторяется раз в 180 лет. Не использовать эту магию было бы глупо». 

Виталий Капустин: «Дата такая красивая, зеркальная. Некоторые шутят, что будет легче запомнить». 

Дату бракосочетания Андрей и Наталья Завадские выбирали заранее. В их жизни с двойкой связано знакомство – 2 июня. Через полгода решили обручиться. 

22 февраля не просто красивое число. Как считают нумерологи, зеркальная дата идеально подходит для любых начинаний, число поможет укрепить отношения и принесет успех. Суеверных молодоженов оказалось немало. Обменяться кольцами только в Минске сегодня решили около сотни пар.  

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов, главного управления юстиции Мингорисполкома: «Не удалось принять всех, кто хотел. Магия чисел для молодоженов играет большое значение. В последнее время спрос на такие даты просто ажиотажный. Кому-то нравится 20.02, много пар было 12 февраля. Сегодня более 20 пар. Конечную цифру будем знать к концу дня». 

Подобных красивых цифр в паспорте придется ждать почти 10 лет. Следующая дата-палиндром – в 2030! Ну а в семейной жизни, как показывает практика, важна ни магия чисел, а искренность, верность, и любовь. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День шести двоек или число-палиндром! В этом году февраль богат на красивые даты. Одна из них сегодня! Такая зеркальная дата – последняя в десятилетии. Редкую цифру...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Я сделаю все, чтобы Беларусь оставалась мирным островком на обезумевшей планете
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by