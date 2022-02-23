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Кто курировал и финансировал протесты в Беларуси? Одно уголовное дело, 2 серия. Расследование ОНТ

23.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто курировал и финансировал протесты в Беларуси? Одно уголовное дело, 2 серия. Расследование ОНТ

Лето 2020 года в Беларуси – как готовили блицкриг по свержению власти и всех, кто ее поддерживал, кто в этом участвовал и за чей счет? Подробности расследования одного уголовного дела вышли в фильме ОНТ. Сотни преступлений: призывы к беспорядкам, участие в экстремистских формированиях, бунты и погромы, нападение на сотрудников правопорядка, преследование должностных лиц и травля тех, кто поддерживает государство. 

Фигурантами всех этих эпизодов стали не только подготовленные преступники, но и те самые мирные белорусы, которые пошли за призывами из телеграм-каналов. Кто и как превращал информационную волну в цунами бесчинств – кто направлял поддавшихся эмоциям граждан? Как и для чего выстраивалась пирамида хаоса, какие силы и в какое время должны были сыграть и сыграли свою роль?

Правоохранители до сих пор продолжают искать ответы на эти и другие вопросы. Но некоторые факты уже известны. О них подробно – в совместном трехсерийном проекте телеканала ОНТ, издательского дома «Беларусь сегодня» и Следственного комитета. Вторая серия – смотрите в видео.

 

Первую серию проекта смотреть здесь: https://youtu.be/UkGdJr-nG3c

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Лето 2020 года в Беларуси – как готовили блицкриг по свержению власти и всех, кто ее поддерживал, кто в этом участвовал и за чей счет? Подробности расследования...
 
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