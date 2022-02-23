Очень срочно нужны деньги . Как мы искали быстрый кредит и что предложили банки

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для начала наша легенда: срочно нужно 800 рублей, желательно – онлайн. Мне 37 лет (период высокого доверия), уже 8 лет работаю на госпредприятии, зарплата до среднестатистической не дотягивает, но стабильная, около 870 рублей в месяц. Холост иждивенцев, кредитов и других обязательных выплат не имею (кажется, это должно повысить шансы на одобрение). Деньги готов вернуть за 2-3 месяца, но, на всякий случай, ищу кредит на полгода.



Первым делом открываю сайты всех банков, которые выдают потребительские кредиты и отправляю сообщения в чаты. Всем банкам пишу одинаковое сообщение и жду ответов. Затем обзвонил те банки, в которых не удалось получить информацию в чате.

Сразу отметим, что до некоторых банков в день нашего эксперимента мы не дописались и не дозвонились, но поскольку по легенде деньги нам нужны срочно, попытки мы прекратили. Рассказываем, чем закончились наши поиски.

Беларусбанк

Здесь меня встречает виртуальный консультант Злата.

Не первый раз сталкиваюсь с ней. По-моему, это самая неприступная девушка в мире! Я в очередной раз ничего от нее не добился – ни ответа на мой вопрос, ни соединения с оператором-человеком.

Белагпропромбанк

Здесь уже консультант «мальчик».

но ведет себя так же, как Злата и на мой конкретный вопрос отвечает следующим образом:

Банк Дабрабыт

Здесь со мной общается уже не робот, а оператор-человек. Он и предложил мне кредит «На Личное 15,99%». Правда оформление только в офисе банка, но обещают все сделать за один час.

Белгазпромбанк

Здесь тоже отвечают четко и быстро:

– Предлагаем оформить программу «Кредитный Cashalot» на расчетную карточку Cashalot.



Выпуск карты обойдется в 10 рублей. Ставка будет уже повыше – 22,2% годовых и привязана к ставке рефинансирования.

Банк БелВЭБ

– Могу предложить продукт Яркая кредитка, – быстро ориентируют нас в чате. – Он оформляется только онлайн, в мобильном приложении UP.



Ставка здесь еще выше – 24,9% годовых, но есть один важный для нашей легенды параметр: первые 10 дней по кредиту будет действовать беспроцентный период.



Белинвестбанк

Здесь в ответ на мой вопрос мне предлагают кредит «Быстрые деньги» по ставке 24,9%. Кредит удобен тем, что его можно получить уже после одного месяца работы (у меня по легенде больше).



СтатусБанк



Здесь мне предлагают оформить онлайн овердрафтную карту, с льготным периодом в 30 дней и 27,5% (СКО*2,6829%) после этого. Также объясняют весь процесс регистрации нового клиента через МСИ (Межбанковская система идентификации) без визита в банк.



Технобанк



Здесь моей нужде не обрадовались: кредит пообещали оформить только за 1-2 дня, но попросили предоставить справку о доходах. Точно не мой вариант!

Альфа-Банк

Чата на сайте не замечаю, поэтому сразу звоню на горячую линию. Там мне сообщают, что действующий клиент точно может оформить кредит по телефону, но и в моем случае обещают помочь довольно быстро и рекомендуют сразу несколько продуктов. Я останавливаюсь на кредите «Приличные на личное», потому что там не нужна справка о доходах, новый клиент может просто прийти в отделение банка с паспортом, к тому же ставка по кредиту довольно низкая 20,3%. Правда минимальная сумма кредита – 1 000 рублей, несколько больше, чем я заявлял.

Паритетбанк



В Паритетбанке чата тоже не нахожу, звоню на короткий номер для консультации. Дозваниваюсь сравнительно быстро. На мой запрос предлагают кредит наличными «Лоукост». Сразу уточняют, принесу ли я справку. Мне нужен быстрый кредит, потому от справки отказываюсь, тогда ставка повырастает до 31,5% (со справкой было бы 29,5%). Оператор делает предварительный расчет на 6 месяцев. Моей зарплаты хватает, а оператор также делает примерный расчет по платежам.

Приорбанк

По телефону для консультаций кредитный специалист предлагает рассмотреть электронный кредит «Проще нет». Ставка при оформлении на 1 год – 16,8% (СР + 7,55%). Досрочное погашение, как и во всех прочих случаях, не запрещено. Действующий клиент банка может оформить и получить этот кредит удаленно. Новому клиенту, при некотором усилии, это тоже доступно. Надо только пройти регистрацию через МСИ, потом открыть виртуальную карту, а с нее перевести деньги на свою карту или выбрать вариант снятия со счета.

Банк Решение

По короткому номеру специалист банка предлагает рассмотреть кредит R-финанс, сроком на 3-6 месяцев и фиксированной ставкой 16,9%. Правда минимальная сумма там тоже от 1 000 рублей.

МТБанк

В МТБанке предложили кредит «Проще простого». Заявку на него обещают рассмотреть в течение часа, но могут продлить процесс до 3-х дней. Ставка по кредиту – 29,93%, Максимальный срок – до 7 лет. Если взять 800 рублей на полгода, то ежемесячный платеж составит 145,21 рублей.

Банк ВТБ (Беларусь)

На горячей линии банка предложили на выбор карту «Портмоне» с возобновляемой кредитной линией и потребительский кредит «Потребительский кредит онлайн без поручителей». Ставка по карте 20,38% годовых, по кредиту – 29,5%. Но по карте есть плата за обслуживание, а кредит можно взять один раз погасить, и не иметь больше обязательств. Еще одно достоинство кредита – весь процесс можно провести онлайн: зарегистрироваться в банке через МСИ, потом подать заявку и оформить кредит.

РРБ-Банк

Специалист предлагает линейку экспресс-кредитов с оформлением за 1-2 часа, но минимальный срок возврата долга – 13 месяцев. Потом делает предложение по моей заявке: «Кредитный продукт «Кешберри лайт» без справки о доходах, процентная ставка 32,99% (фиксированная).



Итого. Какие быстрые кредиты предложили нам в банках?

Все варианты, которые нам предложили в банках, мы собрали в таблицу. Сортировка – от самой низкой ставки до самой высокой.

По самому дорогому из перечисленных кредитов переплата от суммы в 800 рублей за полгода составит 80 рублей. Самый дешевый кредит обойдется около 37 рублей. Некоторые банки предлагают кредит на срок только от 1 года, но везде есть досрочное погашение с пересчетом процентов в меньшую сторону.

Особенный интерес – возможность оформить кредит и получить деньги совсем без визита в банк. Это возможно во всех банках, если вы уже их клиент.

Если вы никогда не были клиентом этого банка, но хотите оформить кредит удаленно, то можно зарегистрироваться в банке через МСИ, а потом подавать запрос на кредит, получить его и перевести деньги на другую карту. При благоприятном развитии событий все это можно сделать в течении нескольких часов.