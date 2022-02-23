В Столинском районе при пожаре погиб мужчина

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в огне погиб мужчина: его обнаружили среди выгоревшей травы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший труп мужчины 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара, на которых погиб один человек и были повреждены два строения. Так, деревянная хозпостройка горела в агрогородке Селец Березовского района, в деревне Видибор Столинского района загорелась баня. Кроме того, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Бресте произошло возгорание.

Причины пожаров устанавливаются.-0-