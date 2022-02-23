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В Столинском районе при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в огне погиб мужчина: его обнаружили среди выгоревшей травы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший труп мужчины 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается.
В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара, на которых погиб один человек и были повреждены два строения. Так, деревянная хозпостройка горела в агрогородке Селец Березовского района, в деревне Видибор Столинского района загорелась баня. Кроме того, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Бресте произошло возгорание.
Причины пожаров устанавливаются.-0-
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Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший...
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