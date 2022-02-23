﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Столинском районе при пожаре погиб мужчина

23.02.2022 07:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в огне погиб мужчина: его обнаружили среди выгоревшей травы. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший труп мужчины 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается.

В МЧС сообщили, что за прошедшие сутки на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара, на которых погиб один человек и были повреждены два строения. Так, деревянная хозпостройка горела в агрогородке Селец Березовского района, в деревне Видибор Столинского района загорелась баня. Кроме того, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Бресте произошло возгорание.

Причины пожаров устанавливаются.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о произошедшем в деревне Видибор Столинского района поступило спасателям 22 февраля в 22.30. Среди выгоревшей травы и кустарников обнаружен обгоревший...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очень срочно нужны деньги . Как мы искали быстрый кредит и что предложили банки
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by