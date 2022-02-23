Завел коров и зарабатывает, как айтишник. История фермера, который любит жить красиво

Источник материала: ProBusiness



Фермер Сергей Павлович. Фото: Мария Амелина, probusiness.io

Десять лет назад Сергей Павлович жил в городе Микашевичи, что в Брестской области Беларуси. И все вроде было у него хорошо: дом, семья, работа, отпуск два раза в году. Но в какой-то момент жизнь стала предсказуемой и неинтересной — тогда Сергей решил все изменить: продал городское жилье, купил домик в деревне Ленин Житковичского района и перебрался с семьей туда. Цель эксперимента была в том, чтобы доказать другим — а прежде всего себе — что в современной белорусской деревне можно не выживать, а жить сытно и при этом интересно и красиво. Читайте на «Про бизнес» историю фермера, который зарабатывает, как айтишник.

Тогда, 10 лет назад, решение о переезде, признается Сергей, было, конечно, эмоциональным — но обдуманным. Он тщательно взвесил, что теряет, а что приобретает, и плюсов в смене жительства нашел больше. Во-первых, свежий воздух и красивая природа. Во-вторых, возможность завести собственное хозяйство и питаться натуральными продуктами.

Ну и самое главное: Ленин — его родина, он здесь родился и вырос, здесь живут его родители. Это было возвращение домой.

Уверенности придавал еще и тот факт, что в Микашевичах, откуда уезжал, у него оставался небольшой бизнес по реализации технических газов, не требовавший каждодневного присутствия владельца. То есть — пусть небольшой, но гарантированный заработок имелся. Да и от продажи городского дома оставались кое-какие деньги.

Сначала реформы в образовании, потом — сельское хозяйство

Конечно, никакая красивая жизнь на селе Сергея не ждала, и он принялся создавать ее вокруг себя сам.

Сперва облагородил участок, организовал пруд и обзавелся необходимым на селе транспортом — велосипедом. Вернее, соорудил целую карету, в которую могла бы уместиться вся семья.





Затем Павлович провернул реформу в системе местного образования. Оказалось, здесь можно обойтись без помощи больших чиновников.

А началось все с того, что его дочь Лизу не брали в детский сад. Объяснение было простое — нет мест. Как выяснилось, в саду просто не хватало кроватей. И тогда Сергей решил сделать их сам. За собственные деньги заказал распил ДСП, к сборке подключил других родителей, чьих детей тоже не брали в сад. В итоге в группе вместо старых металлических появились современные выдвижные кроватки в необходимом количестве. Места в группе стало больше, а в сад приняли не только дочку Павловича, но и еще несколько местных малышей.

После новосел взялся за эстетическое воспитание местного подрастающего поколения.

— Школа у нас хорошая, трехэтажная, учителей по предметам хватает, а вот музыкальной школы нет — следовательно, нет и специалистов, отвечающих за творческое развитие. Пришли мы как-то на концерт: дети танцуют, стараются — а нам, взрослым, неловко. Они, конечно, не виноваты, что у них не получается — ведь учить их хореографии некому. А желание танцевать есть, иначе разве бы вышли они на сцену?

И тогда Павлович решил найти детям хореографа. Отыскал в Микашевичах и привез в Ленин. Однако ставку специалисту в сельской школе не давали. И Сергей взял учителя танцев на свое обеспечение: сам привозил на занятия два раза в неделю и выплачивал «зарплату».

Когда через год маленькие ленинские танцоры заняли в районном конкурсе первое место — в школе появился официальный хореографический кружок.

Потом Павлович задумал организовать в Ленине музыкальную группу — даже принес в школу собственные электрогитару и ударную установку. Правда, рок-н-рольное движение развить так и не удалось. Но Сергей не унывал — решил тогда заняться собственным музыкальным образованием. Сначала купил белое бэушное пианино и научился играть на нем с нуля, потом дело дошло и до аккордеона. Сейчас дома зимними вечерами он играет на инструментах сам и обучает игре младшего сына.





Создавая вокруг весь этот непривычный для местных движ, Сергей, конечно, не забывал, зачем приехал в деревню: параллельно с активизмом он завел 20 кур-несушек, пару сотен бройлеров, индюков и цесарок. Теперь многие продукты питания на кухне у Павловичей были собственного производства.

Не хватало только молока. А значит — нужна корова. И вскоре во дворе Павловичей стояла буренка черно-пестрой породы, купленная за $ 500 у витебского фермера.

— К тому моменту мы знали о коровах два факта: у них есть рога и они дают молоко, — смеется Павлович. — Спасибо, на помощь пришли родители. По профессии они ветеринары и в первое время взяли шефство над животным.





Но и сами Павловичи не оставались в стороне: мотали на ус то, чему учили старшие, штудировали в интернете научные статьи и очень скоро стали неплохо разбираться в молочном скотоводстве. Процесс увлек настолько, что спустя полгода они решили взять еще одну корову.

— Соседи, как только прознали, давай молоко просить. Я удивился такому спросу. Сам рос в деревне — в то время почти в каждом дворе была своя корова. А теперь, оказывается, личное хозяйство почти никто на селе не держит. Старшему поколению уже тяжело, а молодые не хотят.

Когда спрос на молоко превысил предложение, Павлович всерьез задумался о молочном бизнесе. Но сначала нужно было все продумать.

Главные вопросы, которые предстояло решить: где содержать стадо и чем кормить?

Итак, Сергей взял в аренду пустующий заросший бурьяном участок — в этом месте построил сарай. С заготовкой кормов было сложнее — для этих целей нужна земля, а так как ее у начинающего фермера не было, сенаж и комбикорм решил пока покупать.

После этого Павлович оформил личное подсобное хозяйство и отправился покупать новую партию скота.





— Планировал приобрести 10 коров: гольштинов, они больше 30 литров молока в день дают, и джерсеев — у них удои поменьше, зато жирность молока 9%. Но цены на них кусаются — одна корова может стоить и $ 3000. Телки при этом в три-четыре раза дешевле. Поэтому было решено покупать их и выращивать в коров. Потратили мы на них тогда примерно $ 5000.

С тех пор жизнь Павловича сильно изменилась: стало не до музыкальных салонов по вечерам.

Подъем в 6 утра, а дальше — дойка, кормежка, уборка, развозка молока по покупателям, снова дойка — и так каждый день без выходных и праздников. Вскоре к этому прибавились еще и аграрные хлопоты: фермеру таки удалось взять в аренду 5 га земли, их он засеял зерновыми и кукурузой.





— Сначала было очень сложно. К делу подключились все: родители, жена, старший сын. Без них бы я, конечно, не справился, — признается Сергей.

Когда в таком режиме семья проработала год, стало понятно, что процессы пора автоматизировать. Павлович купил доильные аппараты, приобрел первый трактор и жатку, а в сарае разместил камеры наружного наблюдения — они транслируют прямо на домашний плазменный телевизор все происходящее в жизни животных в режиме 24/7.





— Это не от воров, а тоже для удобства, — объясняет фермер. — Например, телится корова — этот момент никак нельзя пропустить. Но она ведь может телиться и сутки — все это время желательно находиться рядом, чтобы в случае чего помочь и маме, и теленку. Я сначала ночами сидел на ферме, а потом понял — ни к чему такие мучения. Теперь наблюдаю за происходящим с дивана. Увидел, что началось, оделся и побежал в сарай.





Павлович любит, чтобы было не только удобно, но и красиво. Вот прямо на ферме — картина во всю стену в стиле соцреализма 50-х годов прошлого века с автографом художника.

— Приехал как-то в наш колхоз, смотрю — мужики полотно тянут на свалку. Да вы ошалели: это же холст, масло, история! Они на меня смотрят — и не понимают. В общем, забрал я эту картину и себе повесил. Надо бы еще рамку ей сделать, — рассказывает историю появления арт-объекта фермер.





Заработок — $ 3000, половина — на расходы

Сегодня на ферме Павловичей 23 коровы. Молоко реализуют населению по 2 рубля ($ 0,7) за литр. Излишки продукта идут на переработку — это уже забота супруги Сергея, Татьяны. Она делает сметану, творог и сыры — их тоже продают. Хотя это направление, по мнению Павловича, и не приносит особой прибыли.

— Мороки больше, а цена при этом на продукт почти такая же, как и на молоко — иначе не купят. Но излишки всегда есть, поэтому получается, что без переработки никуда.



Старший сын Сергея Павловича Игорь

В месяц Павловичи производят 3500 литров молока, с продажи его и прочей продукции имеют в среднем $ 3000. Плюс — каждая корова раз в год дает потомство, бычков и телочек продают по 300−500 белорусских рублей ($ 115−190).

— Да, заработок, вроде, как у айтишника. Но надо понимать, что и вложений при этом требуется немало. Корм уже сейчас свой, но еще недавно я его покупал, плюс лекарства, витамины, добавки, сельхозтехника, которую надо все время обновлять и ремонтировать. И топливо — много топлива. Вот почти половина заработанного и ушла. Но нам на безбедную жизнь в деревне, конечно, хватает — все, что надо, есть.

За семь лет, по подсчетам Павловича, в хозяйство он вложил около $ 50 000. Эти деньги, говорит, уже окупились.





Маштабировать бизнес фермер пока не планирует: говорит, в этом нет смысла.

Во-первых, расширять рынки сбыта, работая в далекой деревне, непросто. Покупатели Павловича и так находятся в радиусе 30 км от фермы, развозить молоко еще дальше — уже не выгодно, да и физически непросто.

Во-вторых, если увеличить стадо, то жизнь превратится в сплошную ферму — а значит, потерпит крах его эксперимент, который доказывает, что жить в деревне можно достойно и красиво.

А для Павловича это не менее важно, чем жить богато.

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