Более 70% пожаров с погибшими в Гродненской области произошли из-за курения в постели

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области основной причиной пожаров с гибелью людей в 2021 году стало курение в постели. На их долю приходится 72%, сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В прокуратуре Гродненской области проанализировали работу по соблюдению законодательства о профилактике пожаров и гибели людей от них, обеспечению безопасных условий проживания граждан. Проверки показали, что в отдельных случаях при надлежащей организации пожарно-профилактической работы гибели можно было избежать или минимизировать условия, которые способствовали наступлению трагических последствий.

В 2021 году наиболее неблагоприятная ситуация с гибелью людей в огне сложилась в Лидском (14), Ивьевском (7), Гродненском и Щучинском (6) районах. Увеличилось число погибших от пожаров в Берестовицком, Гродненском, Дятловском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Лидском, Островецком и Щучинском районах.

Из 73 погибших 47 - лица трудоспособного возраста, 26 - пенсионеры, 36 - одиноко проживавшие. Накануне пожаров 57 человек (78%) находились в состоянии алкогольного опьянения. У врачей-наркологов наблюдались 25 лиц (34%). Основной причиной пожаров с гибелью людей в 2021 году в регионе названо курение в кровати (72%).

По требованию прокуроров за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности в 2021 году привлечены 14 руководителей сельских исполкомов, должностных лиц субъектов хозяйствования, в том числе на балансе которых имеется жилищный фонд.

В истекшем периоде 2022 года ситуация также осталась напряженной. Особое беспокойство вызвали участившиеся факты гибели на пожарах лиц престарелого возраста, а также граждан, за которыми из-за плохого состояния здоровья необходимы постоянный уход и контроль. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности одиноких и не имеющих близких родственников граждан определено одним из приоритетных направлений в сфере социальной защиты населения.

Как отметили в прокуратуре, в условиях отсутствия надлежащего контроля со стороны местных исполнительных и распорядительных органов выявлены недостатки в организации работы по обеспечению пожаробезопасного состояния ведомственного жилья. Это также способно привести к гибели людей.

По результатам проверочных и аналитических мероприятий прокуратура области внесла председателю Гродненского облисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения в сфере профилактики правонарушений, предупреждения пожаров и гибели от них людей. Исполнение акта надзора поставлено на контроль.-0-