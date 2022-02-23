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Компания Telia Eesti упрощает бизнес-анализ и хранение данных с помощью Vertica
23.02.2022 09:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Трудности
Компания Telia Eesti унаследовала от EMT и Elion два разнородных решения для бизнес-анализа и хранилища данных, содержащих около 3000 таблиц данных.
В одном решении использовалась база данных Oracle и модель данных Star Schema, а в другом — база данных и модель данных Teradata. Оба решения использовали инструмент отчетности SAP Business Objects. Несмотря на то что совокупный объем необработанных бизнес-данных в хранилищах был относительно небольшим — около шести терабайт, модели были чрезвычайно сложными.
«Эти несовместимые устаревшие решения по хранению данных не могли работать с несколькими источниками основных данных, были слишком дорогостоящими в эксплуатации и недостаточно производительными, — объясняет Питер Колк, руководитель отдела бизнес-аналитики и хранения данных компании Telia Eesti. — Нам нужна была унифицированная и централизованная платформа для хранения данных предприятия, чтобы обеспечить экономически эффективное, общее представление данных о клиентах и обслуживании. Затем мы могли бы предоставить полный спектр высококачественных услуг в сфере бизнес-анализа и аналитики для поддержки маркетинговых кампаний и упрощения принятия бизнес-решений».
Решение
Telia Eesti инициировала проект трансформации хранилища данных и запросила предложения у трех специалистов в сфере данных и бизнес-аналитики, включая таллинскую компанию Wizon, партнера по внедрению
«Важными требованиями к платформе бизнес-аналитики были производительность, масштабируемость, низкая стоимость обслуживания, гибкое лицензирование в зависимости от объема исходных данных и хорошая поддержка, — говорит Колк. — Но самыми важными были быстрая обработка и анализ больших объемов данных».
После тщательного рассмотрения Telia Eesti решила провести тестирование на версии аналитической платформы
«Версия
После успешной проверки концепции Telia Estonia создала команду из 26 человек для реализации проекта трансформации. На первом этапе была выполнена миграция среды отчетности SAP Business Objects в единую версию на одном сервере. Второй этап начался через три месяца, когда команда перенесла физические хранилища данных и отдельные модели данных на Vertica. Заключительный, третий, этап, продолжающийся в настоящее время, включает в себя создание новой единой модели данных с использованием методологии моделирования Data Vault.
«Устранив прежнее уязвимое место в базе данных, мы выигрываем от более эффективной работы по поиску данных и составлению отчетов, — комментирует Колк. — Кроме того, качество процессов извлечения, преобразования и загрузки улучшилось, и лица, принимающие решения, быстрее получают больше информации через общую корпоративную структуру».
Результаты
После внедрения аналитической платформы
Телекоммуникационная компания также ощутила финансовую выгоду. «Хотя мы все еще создаем общее представление о структуре услуг с помощью
Глядя в будущее, Telia Estonia планирует продолжить создание новой модели данных, чтобы получить единое, ориентированное на клиентов представление обо всей структуре услуг. Колк делает вывод: «Аналитическая платформа
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