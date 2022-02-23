Компания Telia Eesti упрощает бизнес-анализ и хранение данных с помощью Vertica

Источник материала: ProBusiness



В августе 2014 года произошло слияние эстонского оператора мобильной связи EMT и оператора широкополосного доступа Elion, в результате чего образовалась компания Eesti Telekom AS. В 2016 году компания была переименована в Telia Eesti AS и работает как дочернее предприятие стокгольмской компании Telia, являясь одной из крупнейших телекоммуни­кационных компаний в странах Балтии. Головная организация доминирует на рынках широкополосного доступа и мобильной связи в Финляндии, Швеции и странах Балтии, а также работает в Северной и Восточной Европе, Центральной и Южной Азии. Компания Telia Eesti, в которой работают более 1800 сотрудников, предоставляет полный портфель телекоммуникационных и контролируемых ИТ-услуг населению и корпоративным клиентам.





Трудности

Компания Telia Eesti унаследовала от EMT и Elion два разнородных решения для бизнес-анализа и хранилища данных, содержащих около 3000 таблиц данных.

«Аналитическая платформа Vertica сразу продемонстрировала отличные результаты. При использовании аналогичного оборудования данное решение обрабатывает запросы в сфере бизнес-аналитики в 10−100 раз быстрее, чем стандартная база данных Oracle». ПИТЕР КОЛК

Руководитель отдела бизнес-аналитики и хранилищ данных Telia Estonia

В одном решении использовалась база данных Oracle и модель данных Star Schema, а в другом — база данных и модель данных Teradata. Оба решения использовали инструмент отчетности SAP Business Objects. Несмотря на то что совокупный объем необработанных бизнес-данных в хранилищах был относительно небольшим — около шести терабайт, модели были чрезвычайно сложными.

«Эти несовместимые устаревшие решения по хранению данных­ не могли работать с несколькими источниками основных данных, были слишком дорогостоящими в эксплуатации и недостаточно производительными, — объясняет Питер Колк, руководитель отдела бизнес-аналитики и хранения данных компании Telia Eesti. — Нам нужна была унифицированная и централизованная платформа для хранения данных предприятия, чтобы обеспечить экономически эффективное, общее представление данных о клиентах и обслуживании. Затем мы могли бы предоставить полный спектр высококачественных услуг в сфере бизнес-анализа­ и аналитики для поддержки маркетинговых кампаний и упрощения принятия бизнес-решений».





Решение

Telia Eesti инициировала проект трансформации хранилища данных и запросила предложения у трех специалистов в сфере данных и бизнес-аналитики, включая таллинскую компанию Wizon, партнера по внедрению Vertica в Эстонии.

«Важными требованиями к платформе бизнес-аналитики были производительность, масштабируемость, низкая стоимость обслуживания, гибкое лицензирование в зависимости от объема исходных данных и хорошая поддержка, — говорит Колк. — Но самыми важными были быстрая обработка и анализ больших объемов данных».

«Устранив прежнее уязвимое место в базе данных, мы выиграем от более эффективной работы по поиску данных и составлению отчетов. Кроме того, качество процессов извлечения, преобразования и загрузки улучшилось, и лица, принимающие решения, быстрее получают больше информации через общую корпоративную структуру». ПИТЕР КОЛК

Руководитель отдела бизнес-аналитики и хранилищ данных Telia Estonia

После тщательного рассмотрения Telia Eesti решила провести тестирование на версии аналитической платформы Vertica для пользователей. Эта хорошо масштабируемая реляционная база данных вертикального типа справляется с современными аналитическими нагрузками благодаря высокопроизводительным функциям анализа запросов. Решение также отличается эффективным сжатием данных и обеспечивает высокую доступность и производительность при минимальных требованиях к администрированию.





«Версия Vertica для пользователей сразу же дала отличные результаты, и мы поняли, что это именно тот продукт, который нам нужен, — заявляет Колк. — При использовании аналогичного оборудования это решение обрабатывает запросы в сфере бизнес-аналитики в 10−100 раз быстрее, чем стандартная база данных Oracle. Другими отличными факторами в пользу Vertica стали более низкая совокупная стоимость владения, современная схема лицензирования и надежная техническая поддержка».





После успешной проверки концепции Telia Estonia создала команду из 26 человек для реализации проекта трансформации. На первом этапе была выполнена миграция среды отчетности SAP Business Objects в единую версию на одном сервере. Второй этап начался через три месяца, когда команда перенесла физические хранилища данных и отдельные модели данных на Vertica. Заключительный, третий, этап, продолжающийся в настоящее время, включает в себя создание новой единой модели данных с использованием методологии моделирования Data Vault.

«Устранив прежнее уязвимое место в базе данных, мы выигрываем от более эффективной работы по поиску данных и составлению отчетов, — комментирует Колк. — Кроме того, качество процессов извлечения, преобразования и загрузки улучшилось, и лица, принимающие решения, быстрее получают больше информации через общую корпоративную структуру».

Результаты

После внедрения аналитической платформы Vertica компания Telia Eesti получила возможность комплексного управления бизнес-аналитикой на единой платформе, позволяющей высшему руководству компании анализировать поведение клиентов, планировать маркетинговые кампании с помощью расширенного анализа данных и принимать важные решения по коммерческому развитию. Новая платформа быстро и надежно обрабатывает и анализирует огромные объемы данных, обеспечивая экономически эффективное и совместное отображение структуры клиентов. Сегодня новое хранилище данных содержит около 9000 таблиц и отображений, и компания генерирует около 60% документов автоматически.

Телекоммуникационная компания также ощутила финансовую выгоду. «Хотя мы все еще создаем общее представление о структуре услуг с помощью Vertica , проект преобразования хранилища данных уже обеспечил окупаемость инвестиций в течение трех лет, — говорит Колк. — Мы добились значительной экономии средств за счет закрытия устаревших хранилищ данных, перехода на альтернативное лицензирование и администрирование единой централизованной платформы корпоративного хранилища данных».

Глядя в будущее, Telia Estonia планирует продолжить создание новой модели данных, чтобы получить единое, ориентированное на клиентов представление обо всей структуре услуг. Колк делает вывод: «Аналитическая платформа Vertica внесла ценный вклад в нашу стратегию создания хранилищ данных. В ближайшем будущем мы намерены значительно увеличить количество операций по хранению данных в режиме реального времени, внедрить автоматизированную генерацию кода и полностью автоматизировать изготовление документов. Более того, мы планируем использовать возможности Vertica SQL на нашем озере данных Hadoop с внешними таблицами».



