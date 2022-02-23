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Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил мужское население страны с Днем защитников Отечества. Об этом
Глава государства в своем поздравлении пожелал потенциальным защитникам Родины здоровья, всех благ и новых свершений на благо страны.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил мужское население страны с Днем защитников Отечества. Об этом сообщает «Пул Первого». Глава государства в своем...
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