Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил мужское население страны с Днем защитников Отечества. Об этом сообщает «Пул Первого».

Глава государства в своем поздравлении пожелал потенциальным защитникам Родины здоровья, всех благ и новых свершений на благо страны.

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