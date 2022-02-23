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Как людей подталкивали к преступлениям во время событий августа 2020-го? Заключительную часть фильма ОНТ «Одно уголовное дело» смотрите 23 февраля!

23.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые подробности событий августа 20-го, которые до сих пор выясняют правоохранители, оставляют всё меньше сомнений: жертв так называемого мирного протеста могло быть гораздо больше. В первых двух сериях фильма ОНТ, которые уже вышли в эфир, - неоспоримые факты циничного и жестокого планирования кровопролития. 

Причём, в этом должны были участвовать не только специально подготовленные экстремисты, но и обычные белорусы, которые пошли за призывами деструктивных СМИ. Как людей подталкивали к преступлениям? И какие средства могли пойти в ход во время так называемых мирных маршей?

Новые подробности в заключительной части совместного проекта телеканала ОНТ, издательского дома «Беларусь сегодня» и Следственного комитета. Сразу после вечернего выпуска «Наших новостей». Первые две серии доступны на сайте ОНТ и YouTube-канале.

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Теги: Новости
 
 
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Новые подробности событий августа 20-го, которые до сих пор выясняют правоохранители, оставляют всё меньше сомнений: жертв так называемого мирного протеста могло...
 
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