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Серьезное ДТП в США: 98 автомобилей выстроились в длинную цепь
Источник материала: ОНТ
Серьезная авария, в которой приняли участие 98 легковушек и грузовиков, случилась на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке штата Орегон (США). Об этом
По данным издания, авария случилась 21 февраля вследствие обледенения дороги и большого скопления снега. Цепочка из врезавшихся друг в друга машин растянулась на 1,6 километра.
Медики оказали помощь пострадавшим, некоторых пациентов пришлось госпитализировать. Не сообщается точное число пострадавших. Ликвидация последствий аварии заняла довольно продолжительное время, поэтому шоссе открыли только на следующий день после аварии.
Фото: pixabay
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Серьезная авария, в которой приняли участие 98 легковушек и грузовиков, случилась на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке штата Орегон (США). Об...
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