﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Серьезное ДТП в США: 98 автомобилей выстроились в длинную цепь

23.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Серьезное ДТП в США: 98 автомобилей выстроились в длинную цепь

Серьезная авария, в которой приняли участие 98 легковушек и грузовиков, случилась на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке штата Орегон (США). Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, авария случилась 21 февраля вследствие обледенения дороги и большого скопления снега. Цепочка из врезавшихся друг в друга машин растянулась на 1,6 километра.

Медики оказали помощь пострадавшим, некоторых пациентов пришлось госпитализировать. Не сообщается точное число пострадавших. Ликвидация последствий аварии заняла довольно продолжительное время, поэтому шоссе открыли только на следующий день после аварии.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезная авария, в которой приняли участие 98 легковушек и грузовиков, случилась на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке штата Орегон (США). Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 70% пожаров с погибшими в Гродненской области произошли из-за курения в постели
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by