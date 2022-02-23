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Молодёжь – за активную гражданскую позицию на референдуме!
Источник материала: ОНТ
Традиционно активна молодёжь, на референдуме призывая каждого выразить свою гражданскую позицию на голосовании.
Молодежная политика – одно из важнейших направлений государственной деятельности в Беларуси. Инициатива, талант и предприимчивость представителей нового поколения востребованы. И государство оказывает молодым активную поддержку – всем, кто заинтересован в развитии сильного и процветающего государства. И таких – большинство.
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Традиционно активна молодёжь, на референдуме призывая каждого выразить свою гражданскую позицию на голосовании. Молодежная политика – одно из важнейших...
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