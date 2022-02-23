Молодёжь – за активную гражданскую позицию на референдуме!

Источник материала: ОНТ

Традиционно активна молодёжь, на референдуме призывая каждого выразить свою гражданскую позицию на голосовании.

Молодежная политика – одно из важнейших направлений государственной деятельности в Беларуси. Инициатива, талант и предприимчивость представителей нового поколения востребованы. И государство оказывает молодым активную поддержку – всем, кто заинтересован в развитии сильного и процветающего государства. И таких – большинство.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: «Когда наши граждане, прежде всего молодые люди, прочтут строки в бюллетене «Готовы ли поддержать проект новой Конституции?», однозначно молодежь ответит «за» преемственность, «за» традиции, «за» стабильность и будущее независимой Беларуси».

Виктория Гурко, студентка БГЭУ: «Сейчас мы переживаем исторический момент, когда мы сами можем решить, по каким законам будем жить завтра. Я собираюсь голосовать именно досрочно и призываю также молодежь, потому что именно так, нашей социальной активностью, мы можем доказать нашу позицию, можем поддержать нашу страну и внести какие-то изменения».





Подписывайтесь на нас в Telegram