|
23 февраля - второй день досрочного голосования на референдуме
Источник материала: ОНТ
Продолжается важная политическая кампания - сегодня второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституции.
В Центризбиркоме представили и первые данные по явке – за первый день она превысила 6% по стране.
Активнее всего голосовали в Гомельской области, далее Минская и Витебская. Многие пользуются возможностью сделать выбор заранее – для этого созданы максимально удобные условия. В том числе, заранее. Прошедшая информационная кампания помогла подготовиться и вникнуть в суть предлагаемых новаций – белорусы осознанно отдают голоса за будущее страны.
Напомним, сегодня избирательные участки откроются в 10:00 и продолжат работу в режиме досрочного голосования.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается важная политическая кампания - сегодня второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституции. В Центризбиркоме представили...
|
Архив (Разное)