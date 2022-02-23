23 февраля - второй день досрочного голосования на референдуме

Источник материала: ОНТ

Продолжается важная политическая кампания - сегодня второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституции.

В Центризбиркоме представили и первые данные по явке – за первый день она превысила 6% по стране.

Активнее всего голосовали в Гомельской области, далее Минская и Витебская. Многие пользуются возможностью сделать выбор заранее – для этого созданы максимально удобные условия. В том числе, заранее. Прошедшая информационная кампания помогла подготовиться и вникнуть в суть предлагаемых новаций – белорусы осознанно отдают голоса за будущее страны.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси: «Все организации были вовлечены в обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию, и что самое важное - каждый имеющий желание высказаться или внести предложение был услышан. Мы должны сегодня продолжать строить независимую, процветающую, экономически устойчивую страну».

Напомним, сегодня избирательные участки откроются в 10:00 и продолжат работу в режиме досрочного голосования.

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