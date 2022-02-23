﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

23 февраля - второй день досрочного голосования на референдуме

23.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Продолжается важная политическая кампания - сегодня второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституции. 

В Центризбиркоме представили и первые данные по явке – за первый день она превысила 6% по стране.

Активнее всего голосовали в Гомельской области, далее Минская и Витебская. Многие пользуются возможностью сделать выбор заранее – для этого созданы максимально удобные условия. В том числе, заранее. Прошедшая информационная кампания помогла подготовиться и вникнуть в суть предлагаемых новаций – белорусы осознанно отдают голоса за будущее страны.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси: «Все организации были вовлечены в обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию, и что самое важное - каждый имеющий желание высказаться или внести предложение был услышан. Мы должны сегодня продолжать строить независимую, процветающую, экономически устойчивую страну».

Напомним, сегодня избирательные участки откроются в 10:00 и продолжат работу в режиме досрочного голосования.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается важная политическая кампания - сегодня второй день досрочного голосования по изменениям и дополнениям в Конституции.  В Центризбиркоме представили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 70% пожаров с погибшими в Гродненской области произошли из-за курения в постели
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by