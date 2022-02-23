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День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечают в Беларуси

23.02.2022 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечают в Беларуси

Честь, доблесть и верность Родине! День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечают в Беларуси. Сегодня поздравления принимают все, кто причастен к военной службе: солдаты и офицеры, а также ветераны боевых действий.

День Красной армии и флота учредили в СССР 100 лет назад. И в суверенной Беларуси День защитников Отечества остаётся по-настоящему всенародным праздником. В этот день мы чествуем всех, кто прошел фронтовыми дорогами, отстоял свободу и независимость в годы Великой Отечественной, крепил боевую мощь в послевоенный период, кто с доблестью выполнял интернациональный долг. 

Вооружённые Силы Беларуси сегодня – это около 65 тыс. человек. В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора и обеспечить национальную безопасность. Немало сделано для укрепления обороноспособности, и этот процесс продолжается. В нынешней геополитической ситуации, когда вокруг происходит наращивание военной мощи сопредельных стран, боеготовность – на особой высоте. Её продемонстрировало недавнее белорусско-российское учение «Союзная решимость». 

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Честь, доблесть и верность Родине! День защитников Отечества и Вооружённых Сил отмечают в Беларуси. Сегодня поздравления принимают все, кто причастен к военной...
 
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