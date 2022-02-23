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В Брестском районе в обводном канале утонул мужчина
Источник материала: БелТА
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в обводном канале утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"22 февраля в 18.30 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в обводном канале возле деревни Каменица-Жировецкая Брестского района", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС извлечен из воды утонувший мужчина 1989 года рождения.-0-
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"22 февраля в 18.30 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в обводном канале возле деревни Каменица-Жировецкая Брестского района", -...
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