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В Брестском районе в обводном канале утонул мужчина

23.02.2022 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в обводном канале утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"22 февраля в 18.30 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в обводном канале возле деревни Каменица-Жировецкая Брестского района", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды утонувший мужчина 1989 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"22 февраля в 18.30 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в обводном канале возле деревни Каменица-Жировецкая Брестского района", -...
 
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