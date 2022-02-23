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В Борисове ищут двух несовершеннолетних мальчиков

23.02.2022 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове ищут двух несовершеннолетних мальчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 1.40 спасателям поступило сообщение о пропавших в городе Борисове Минской области двух мальчиках 2012 и 2015 годов рождения. Для поисковых работ задействованы 29 единиц техники и 176 человек, из них 15 единиц техники и 133 работника МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Пропавшие не обнаружены. Поиски продолжаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня в 1.40 спасателям поступило сообщение о пропавших в городе Борисове Минской области двух мальчиках 2012 и 2015 годов рождения. Для поисковых работ...
 
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