Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове ищут двух несовершеннолетних мальчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 1.40 спасателям поступило сообщение о пропавших в городе Борисове Минской области двух мальчиках 2012 и 2015 годов рождения. Для поисковых работ задействованы 29 единиц техники и 176 человек, из них 15 единиц техники и 133 работника МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Пропавшие не обнаружены. Поиски продолжаются.-0-