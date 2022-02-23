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Ремень, снасти и косметика. Сбер Банк выяснил, что девушки дарят на 23 февраля
Источник материала: Myfin
Исследование основано на обезличенных данных о покупках (по картам банка) девушек за неделю перед 23 февраля.
Самыми популярными подарками мужчинам выступают модные аксессуары. За ними идут принадлежности для рыбалки, на третьем месте – одежда. Также на 23 февраля часто дарят технику, чуть реже – уходовую косметику. Замыкают топ товары для спорта.
Кроме этого, в банке обратили внимание на тенденцию, когда белоруски до 40 лет чаще всего ищут подарки в хобби-магазинах, а покупательницы постарше – в крупных универмагах.
Интересно, что расходы к 23 февраля также зависят от региона. Так, в Минской области девушки в среднем тратят на подарки больше, чем в других регионах. При этом оказалось, что в Могилевской области чаще других покупают мужчинам гаджеты.
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Сбер Банк проанализировал покупки к 23 февраля и составил рейтинг вещей, которые белоруски чаще всего дарят мужчинам. В топе модные аксессуары (ремни, кошельки и...
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