Ремень, снасти и косметика. Сбер Банк выяснил, что девушки дарят на 23 февраля

Источник материала: Myfin



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Исследование основано на обезличенных данных о покупках (по картам банка) девушек за неделю перед 23 февраля.

Самыми популярными подарками мужчинам выступают модные аксессуары. За ними идут принадлежности для рыбалки, на третьем месте – одежда. Также на 23 февраля часто дарят технику, чуть реже – уходовую косметику. Замыкают топ товары для спорта.

Кроме этого, в банке обратили внимание на тенденцию, когда белоруски до 40 лет чаще всего ищут подарки в хобби-магазинах, а покупательницы постарше – в крупных универмагах.



Интересно, что расходы к 23 февраля также зависят от региона. Так, в Минской области девушки в среднем тратят на подарки больше, чем в других регионах. При этом оказалось, что в Могилевской области чаще других покупают мужчинам гаджеты.

