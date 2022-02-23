Специальная акция к Дню защитника Отечества на приобретение недвижимости! Экономия при покупке апартаментов до 25 000 рублей!

Источник материала: Myfin



Специальная акция к Дню защитника Отечества на приобретение недвижимости!

Настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и приобрести недвижимость в Minsk World! «Почему, собственно, здесь?» — спросите вы. Именно в Minsk World есть всё необходимое для поддержания отменной физической формы, воспитания здоровых детей и комфортной жизни, которая понравится всей вашей семье!

К Дню защитника Отечества вас ждёт скидка до 350 рублей за м2 на отдельные апартаменты в определённых домах Minsk World !

При покупке апартаментов, которые участвуют в акции, вы можете только сейчас сэкономить до 25 000 рублей!

Добро пожаловать в квартал «Южная Европа»! Скидка до 350 рублей за м2 на определённые апартаменты ждёт вас в строящемся престижном доме «Флоренция».



Дом «Флоренция» в квартале «Южная Европа»

Загляните в благоустроенный квартал «Азия»! В комфортабельных домах «Сеул» и «Куала-Лумпур» определённые апартаменты также участвуют в акции.



Квартал «Азия» с высоты птичьего полёта



Так будет выглядеть дом «Сеул»



А так — элитная новостройка «Куала-Лумпур»

Вы мечтали о жизни в «Западной Европе»?

Тандем красоты и благоустроенности!

В квартале «Западная Европа» многофункционального комплекса Minsk World скидка в размере до 350 белорусских рублей за м2 на определённые апартаменты ждёт потенциальных клиентов комфортной недвижимости в доме «Брюссель».

У вас есть уникальная возможность поселиться здесь!

А эта новостройка названа в честь швейцарского города — «Женева».

Европейские реалии безопасности и уюта

Вы хотите, чтобы жизнь проходила в энергичных ритмах «Мировых танцев»? В этом квартале, который разрабатывался лучшими урбанистами Беларуси и зарубежья, всё будет именно так!



Квартал «Мировые танцы»

Для настоящих ценителей уютной жизни вскоре откроются двери дома «Самба», на определённые апартаменты в котором также действует акция!



Дома в Minsk World

Есть возможность поселиться в элитной новостройке с искромётным наименованием «Ча-Ча-Ча»!



Дома квартала «Мировые танцы»

Или выбрать недвижимость в престижном доме «Бостон» из квартала «Северная Америка».



Квартал «Северная Америка»



Дом «Бостон»

Мечтаете приземлиться на «Счастливой планете»? В квартале Happy Planet создаются комфортные условия для жизни: окна домов Hyde Park и Central Park, где также действует акция, будут выходить на чудесный парк с площадью озеленения 40 га и фонтанами!

Парк будущего в квартале Happy Planet

Вас и тех, кого вы хотите пригласить с собой в мир комфорта, ждут в квартале «Средиземноморский», где скидка до 350 рублей за м2 на определённые апартаменты предлагается тем, кто выбирает жизнь в «Санторини».



Дом «Санторини» и его безопасная прилегающая территория

Акция действует и в других домах! Minsk World — мир, который создан для НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!

Хотите быть в форме? В кварталах обустраиваются зоны воркаута (не придётся искать, где «упасть и отжаться»), рядом теннисные корты, площадки для футбола, баскетбола и волейбола!





Лучшие подачи будут здесь!

Завоюем приз по баскетболу на чемпионате Minsk World?

Утро начинается на турниках!

Цените безопасность и хотите жить в том месте, где можно быть спокойным за детей? Прилегающие территории умных кварталов Minsk World свободны от транзитного движения автомобилей!



Детская площадка в квартале «Азия»

Выбираете мобильность? «15-минутный город» Minsk World отвечает любовью автомобилистам. Обустроены парковки с наружной стороны кварталов, строятся паркинги с круглосуточной охраной, видеонаблюдением и автоматизированным доступом владельцу!



9-этажный паркинг в Minsk World – сохранность и долголетие вашего авто!

Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, в шаговой доступности 2 станции метро! Ст. м. «Ковальская слобода» открыта, «Аэродромная» будет запущена в 2023 году. Многофункциональный комплекс Minsk World окружают остановки общественного транспорта. Можно быстро добраться в любую точку города!

Ст. м. «Ковальская слобода»

Если у вас есть четвероногий друг, в Minsk World найдутся места, где вы сможете повеселиться и хорошо провести время!



Берём барьер!

В многофункциональном комплексе строится Международный финансовый центр, который станет сердцем деловой жизни нашей страны. Этот элитный район будет насыщен энергией бизнеса. Стоимость недвижимости в Minsk World с развитием инфраструктуры многофункционального комплекса будет только расти!

Международный финансовый центр в Minsk World

Рядом с МФЦ возводится один из крупнейших торгово-развлекательный центров страны — «Avia Mall», где откроется большое количество фирменных магазинов и бутиков. Их обожают представительницы лучшей половины человечества! Так сделайте же ей подарок в преддверии 8 марта – подарите недвижимость в Minsk World!



ТРЦ «Avia Mall»

Не упускайте возможность выбрать престижные апартаменты и заплатить за них лучшую цену!



СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ВЫ МОЖЕТЕ

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Minsk World. Мир комфорта, который мы создаём для вас!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361