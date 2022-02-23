В столице на ул.Плеханова водитель грузовика задавил прохожего: расследование завершено

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску выяснило обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, произошедшего в октябре 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 14 октября прошлого года примерно в 13.45 60-летний водитель, управляя автомобилем Iveco, двигался задним ходом по тротуару ул.Плеханова в Минске. Проезжая вблизи дома №89, он совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре позади транспортного средства. С полученными телесными повреждениями 72-летний мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где скончался 3 ноября 2021 года.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый работает водителем и приехал к указанному дому на разгрузку товара - скоропортящейся молочной продукции.

В ходе предварительного расследования установлено, что водитель перед началом движения задним ходом проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке. Он не убедился, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для других участников движения, не прибегнул к помощи других лиц, которые сигнализировали бы ему о складывающейся ситуации позади управляемого транспортного средства. Кроме этого, водитель должен был учесть особенности автомобиля - в салоне отсутствует зеркало заднего вида, а в грузовом отсеке нет остекления. При должной внимательности и предусмотрительности он мог избежать наезда на пешехода.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемые, свидетели и потерпевшая. В ходе допросов фигурант признал вину и раскаялся.

Следователями изучена личность обвиняемого - мужчина ранее не судим, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Водителю Iveco предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-