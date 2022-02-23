США ввели санкции против российского банка. В список попала и его белоруссая дочка

Источник материала: Myfin



Фото: Яндекс Карты

Минфин США во вторник, 22 февраля, заявил о введении ограничений в отношении российских государственных финансовых учреждений, российского суверенного долга и пяти физических лиц в ответ на признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса.

В санкционный список попал российский банк ВЭБ и 25 его «дочек», среди которых оказался и белорусский БелВЭБ. Банк с уставным фондом в более чем 117 млн. рублей работает в Беларуси с 1991 года и является одним из крупнейших коммерческих кредитно-финансовых учреждений нашей страны. Его акционерами являются около 370 юрлиц и более 43 тыс. физических лиц.

Под санкции попали дочерние компании ВЭБа и в других странах: в списке указаны также украинский Проминвестбанк, а еще VEB Asia Limited, зарегистрированный в Гонконге. Помимо этого ограничения коснутся связанных с ВЭБом финансовых институтов, добывающей компании и даже футбольного клуба ЦСКА – последний попал в санкционный список в качестве актива банка.

Как заявлено минфином США, теперь указанные компании «больше не будут осуществлять деятельность в Соединенных Штатах, а также будут отрезаны от финансовой системы США». Также все их американские активы замораживаются, а физические и юридические лица не смогут вести дела с этими организациями без разрешения управления по контролю за иностранными активами. Срок завершения всех сделок с ними, установленный управлением – 24 марта текущего года.

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