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Призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам вышло на 2-е место в трендах YouTube!
Источник материала: ОНТ
Неужели призывы к миру услышаны?
Накануне Президент откровенно
А вот народ Беларуси Президент призывает отбросить тревожные мысли и просто продолжать жить, не взирая на геополитическую турбулентность. В конце концов, для того в государстве и существует армия, чтобы гражданские могли спать спокойно.
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Призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам вышло на 2-е место в трендах YouTube!
Неужели призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам меньше чем за сутки вышло на 2-е место в трендах популярного видеохостинга. Накануне...
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