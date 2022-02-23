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Призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам вышло на 2-е место в трендах YouTube!

23.02.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам вышло на 2-е место в трендах YouTube!

Неужели призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам меньше чем за сутки вышло на 2-е место в трендах популярного видеохостинга.

Накануне Президент откровенно поговорил с военными, но не только. Глава государства обратился ко всем, кто хочет жить в мире и согласии. Несмотря на то, что против Беларуси уже ведётся гибридная война, а чрезмерное давление может подтолкнуть любое государство к горячему противостоянию, Минск стоит на своём: нет ничего, чтобы нельзя было решить миром. И именно сейчас, уверен Александр Лукашенко, так важно не наделать ошибок. Причём всем!

А вот народ Беларуси Президент призывает отбросить тревожные мысли и просто продолжать жить, не взирая на геополитическую турбулентность. В конце концов, для того в государстве и существует армия, чтобы гражданские могли спать спокойно. 

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Теги: Минск
 
 
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Неужели призывы к миру услышаны? Обращение Александра Лукашенко к украинцам меньше чем за сутки вышло на 2-е место в трендах популярного видеохостинга. Накануне...
 
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