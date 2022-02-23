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МВД: Беларусь готова принимать беженцев из Донбасса
Источник материала: ОНТ
В Беларуси готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД,
В ведомстве отметили, что по состоянию на данный момент, миграционного потока из Донбасса нет, но предположили, что он может появиться.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, пишет Sputnik. В ведомстве отметили, что по состоянию на...
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