МВД: Беларусь готова принимать беженцев из Донбасса

Источник материала: ОНТ

В Беларуси готовы принять беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, пишет Sputnik.

В ведомстве отметили, что по состоянию на данный момент, миграционного потока из Донбасса нет, но предположили, что он может появиться.

Фото: БЕЛТА

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