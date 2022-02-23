Военно-патриотический турнир среди школьников прошел в Гродно

Источник материала: ОНТ

Первые, и от этого особенно ценные награды. В Гродно определили лучших в военно-патриотическом турнире среди школьников. Более сотни учеников таможенных, правовых и налоговых классов проверили себя в самых разных навыках.

Собрать, разобрать и зарядить автомат, надеть костюм химзащиты – все нужно сделать максимально быстро. Пригодились и творческие способности: репертуар для конкурса военно-патриотической песни старшеклассники выбрали сами. Среди участников немало девушек – к слову, выступали с мужчинами на равных. В подготовке помогали и учителя, и военные и даже родные.

Павел Курстак, ученик таможенного класса СШ № 13 г. Гродно: «Мы очень долго готовились к этому турниру, на протяжении месяца, все сами придумывали, в интернете смотрели. Я считаю, что каждый мужчина должен уметь постоять за себя, за свою девушку, жену, семью, и такие турниры очень хорошо в этом помогают».

Ольга Шамрук, заместитель начальника Гродненской региональной таможни: «Очень удивлена той подготовкой, которую показали наши ребята. Можно сказать, что, следует сказать, что многим это понадобится и в жизни, ну а остальные смело могут похвастаться своими навыками перед ровесниками, старшими друзьями, родителями».

Первое место разделили выпускные таможенный и налоговый классы. Награды достались не только лучшим на турнире, но и тем, кто отличился в учебе, спорте, и общественной жизни школы.

Подписывайтесь на нас в Telegram