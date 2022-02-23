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Военно-патриотический турнир среди школьников прошел в Гродно
Источник материала: ОНТ
Первые, и от этого особенно ценные награды. В Гродно определили лучших в военно-патриотическом турнире среди школьников. Более сотни учеников таможенных, правовых и налоговых классов проверили себя в самых разных навыках.
Собрать, разобрать и зарядить автомат, надеть костюм химзащиты – все нужно сделать максимально быстро. Пригодились и творческие способности: репертуар для конкурса военно-патриотической песни старшеклассники выбрали сами. Среди участников немало девушек – к слову, выступали с мужчинами на равных. В подготовке помогали и учителя, и военные и даже родные.
Первое место разделили выпускные таможенный и налоговый классы. Награды достались не только лучшим на турнире, но и тем, кто отличился в учебе, спорте, и общественной жизни школы.
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Первые, и от этого особенно ценные награды. В Гродно определили лучших в военно-патриотическом турнире среди школьников. Более сотни учеников таможенных, правовых...
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