Стихия прошлась по Европе: Португалия страдает от засухи, а во Франции бушует шторм

Источник материала: ОНТ

Западная Европа между двух огней: экстремальная засуха на юге и разрушительный ураган на севере.

Более 90% территории Португалии сильно страдают из-за отсутствия осадков. По прогнозам, температура останется выше нормы, и засуха усилится. Фермеры несут убытки и уже обратились к властям за финансовой помощью.

Тем временем, на Британских островах и во Франции бушует шторм «Франклин». Он привел к сильным наводнениям, повредил жилые дома и линии электропередачи. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, эвакуированы сотни семей из-за угрозы наводнения.

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