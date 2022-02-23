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Стихия прошлась по Европе: Португалия страдает от засухи, а во Франции бушует шторм
Источник материала: ОНТ
Западная Европа между двух огней: экстремальная засуха на юге и разрушительный ураган на севере.
Более 90% территории Португалии сильно страдают из-за отсутствия осадков. По прогнозам, температура останется выше нормы, и засуха усилится. Фермеры несут убытки и уже обратились к властям за финансовой помощью.
Тем временем, на Британских островах и во Франции бушует шторм «Франклин». Он привел к сильным наводнениям, повредил жилые дома и линии электропередачи. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, эвакуированы сотни семей из-за угрозы наводнения.
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Западная Европа между двух огней: экстремальная засуха на юге и разрушительный ураган на севере. Более 90% территории Португалии сильно страдают из-за отсутствия...
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