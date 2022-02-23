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Найдены потерявшиеся в Борисове мальчики

23.02.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семилетнего Кирилла и девятилетнего Данилу, которые вечером 22 февраля потерялись в Борисове, нашли сегодня вблизи парка культуры и отдыха им. М.Горького. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сообщение о потерявшихся детях поступило в Борисовское РУВД около 22.00. Сотрудники милиции изучили записи камер видеонаблюдения предполагаемого маршрута движения школьников и начали поиски. В ходе поисковых мероприятий к правоохранителям присоединились сотрудники Борисовского ГРОЧС. Поиски продолжались всю ночь", - рассказали в УВД.

Как пояснили ребята, двигались они в направлении железнодорожного вокзала, чтобы поехать к своей бабушке, которая проживает в Крупском районе.

Была вызвана скорая помощь. Осмотр показал: с детьми все хорошо, в медицинской помощи они не нуждаются. В настоящее время мальчики находятся в Борисовском РУВД. Беседуют с психологом. Милиционеры разбираются в ситуации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Была вызвана скорая помощь. Осмотр показал: с детьми все хорошо, в медицинской помощи они не нуждаются. В настоящее время мальчики находятся в Борисовском РУВД....
 
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