Какая средняя температура у реального сектора белорусской экономики? Пять важных трендов

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Вот как выглядят финансовые результаты работы организаций за 2021 год:

чистая прибыль выросла почти в 2,8 раза и составила 16 млрд. 83,5 млн. рублей;

прибыль до налогообложения – в 2,4 раза до 19 млрд. 434,8 млн. рублей;

выручка – на 23,4% и составила 315 млрд. 989,9 млн. рублей;

рентабельность продаж выросла за год с 8,3% до 10,4%.

количество убыточных предприятий сократилось с 1.009 до 826.

В среднем температура нормальная?

Наш эксперт сразу замечает, что рост финансовых показателей был отмечен на фоне низкой базы 2020 года, которая «была сжатой». Во-вторых, «средняя температура по палате может быть лучше, чем чувствуют себя отдельные пациенты».



– По отдельным секторам экономики ситуация может быть не такой радужной. Нельзя с весов сбрасывать то, что в прошлом году спрос на белорусскую продукцию был значительно лучше, продажи шли значительно активнее, не работали еще многие санкционные меры, поэтому в данных цифрах ничего удивительного я не вижу.



Прибыль выросла, но ситуация с внутренней задолженностью остается сложной.







Для некоторых отраслей она критическая, например, традиционно в сельском хозяйстве. Сложно делать однозначные выводы, что экономика выздоровела, – считает Вячеслав Ярошевич.

Тренд первый. Продолжится позитив с внешней торговлей

По мнению эксперта, еще некоторое время продолжится позитив с внешней торговлей.

– Мы уже это видим по валовым показателям первого месяца. ВВП вырос на 2,7% и в основном за счет промышленности, рост которой составил 7,2%. Это еще раз отражает то, что белорусская экономика в большей степени реальная, чем виртуальная, спекулятивная или сервисная. В отличие от других экономик региона мы сохраняем промышленно-сельскохозяйственный характер. Я считаю, что это хорошо. Особенно в кризисные времена. Во времена неопределенностей реальный сектор всегда является основой, точкой роста, создавая импульсы, которые позитивно сказываются на всех остальных секторах, – считает эксперт.

При этом Вячеслав Ярошевич заметил, что следить за цифрами станет сложнее, потому что Белстат закрыл доступ к информации по таким секторам, как нефтепереработка, калийные удобрения. Он надеется, что это временная мера.

Что касается многовекторности,то на западном направлении в ближайшее время ничего хорошего не будет, считает эксперт.

– Я не думаю, что проблемы в геополитике и внутренней политике, накал страстей по линии «Беларусь-Запад» быстро рассосутся. Это всерьез и надолго. У нас географическое положение позволяло ранее зарабатывать. Сейчас нам приходится смотреть только на восток, находить непроторенные дорожки. С точки зрения национальной безопасности это не очень хорошо. Мы активизируем отношения с Россией и надо быть инициаторами новых технологических решений, чтобы соседка не затягивала нас в свою сырьевую экономическую воронку. Мы должны стать мостом, а не попасть в воронку – показывать соседям, как зарабатывать не на сырье, а на продукции с большей добавленной стоимостью, – считает экономист.

Тренд второй. Сектор IT в авангарде

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По его словам, сектор IT находится в особых условиях. Но нельзя его успехи рассматривать в отрыве от общих характеристик белорусской экономической модели.

– IT – в первую очередь, мозги, высококвалифицированные кадры. А это уже социальная категория, которая также зависит от реальной экономики и даже от менее эффективных ее частей. Налоги платят все, даже убыточные предприятия. А они порой более дисциплинированные в плане уплаты, чем небольшие высокодоходные частные фирмы, – заметил Вячеслав Ярошевич.

Тренд третий. Разновекторное развитие обрабатывающей промышленност

Фото: pixabay.com

Эксперт надеется, что будет продолжен рост внешнего спроса на продукцию машиностроения, деревообработки, пищевой промышленности.

– Проблемы будут в легкой промышленности. Много проблем будет с логистикой в связи с санкциями – на транспорт повлияют все реальные и нереальные войны с нашими соседями. Деньги любят тишину. Для кого-то напряженность выгодна, но для обычных людей, которые работают на предприятиях, это нехорошо. Поиск новой логистики приведет к отвлечению ресурсов и росту затрат, – обратил внимание эксперт.

Четвертый тренд. Стабильность валютного рынка

Фото: Myfin.by

На финансы реального сектора всегда влияет валютный рынок.

– Но, если будет развиваться внешняя торговля вместе с реальным сектором, с нашими внешними драйверами (нефтепродукты, калийные удобрения), будут стабильно высокие валютные поступления, будет на уровне населения спокойное поведение. Люди не будут хвататься за последние сбережения, и бежать в обменники. Мы уже имеем положительное сальдо торговли валютой по физическим лицам, и это хорошо. Главными определяющими тренда будут крупные экспортеры. Сколько у них будет валютной выручки, столько будет уверенности на валютном рынке. Это главное. Белорусская экономика – небольшая по размеру, но с неравномерной структурой.



Есть крупные игроки, но есть сотни тысяч мелких, на которых работают миллионы людей. Даже, если у каждого есть хотя бы сотня долларов сбережений, они могут решить одновременно пойти в обменные пункты. Этим можно оказать давление на валютный рынок и разбалансировать его в пух и прах, привести к резкой девальвации. Это никому не нужно сейчас.



Особенно в геополитических условиях проблем в отношениях с Украиной, Евросоюзом и США. Кроме России нам помогать некому. Китай может помочь, но у него всегда крайне осторожная позиция. Надеяться на его помощь я бы не стал, – сказал эксперт.

Пятый тренд. Научно-техническая революция пока откладывается

Фото: pixabay.com

Финансирование науки в Беларуси далеко от идеала. На нее тратится менее 1% от ВВП. К реальной экономике и внедрению разработок в промышленность наука имеет отдаленное отношение.

– Говорить о долгосрочных успехах при таких объемах финансирования не получается. Понятно, что государство не обязано финансировать разработки полностью, но обязано создавать условия, при которых частные и государственные компании будут их финансировать. В развитых странах объем финансирования науки достигает 3-4% ВВП (Финляндия, Швеция). В наших условиях именно государство должно финансировать науку ускоренными темпами, вкладываясь прежде всего в университетскую науку. Молодые люди не задерживаются на стадии магистратуры или аспирантуры из-за низкой зарплаты, на которую сложно себя содержать, а семью тем более. Научно-техническая революция – это долгосрочная задача с точки зрения конкурентоспособности экономики. Пока же каких-то радикальных мер со стороны профильных ведомств здесь не видно, а надо создавать программы, которые позволяли бы молодым людям не стремиться уехать или переквалифицироваться из инженера или юриста в IT-специалиста, а двигать прогресс по выбранной еще в детстве специальности мечты.

К сожалению, многие креативные, умные, талантливые люди идут не в науку, а в тестировщики. Для ИТ-сферы это хорошо, но для остальной экономики не совсем, она не должна становится узкопрофильной.



Чем современней и конкурентоспособней экономика, тем она сложнее, чрезмерно узкая специализация, будь-то сервисная или товарная – удел слаборазвитых стран, – заключил эксперт.