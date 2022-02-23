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«Таланты не терпят хамства в отношении себя». Почему компаниям пора перестраивать работу с персоналом
23.02.2022 12:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В современном бизнесе многие проблемы компаний связаны с неэффективным персоналом. А неэффективный персонал появляется из-за наплевательского отношения к поиску сотрудников. Если в стартапах или мелких компаниях собственники лично набирают всех работников, то по мере роста бизнеса эти функции уходят к другим людям (и даже другим компаниям). Вот тогда к вам в офис попадают люди, которые не разделяют ваши ценности, не любят то, что они делают, а просто получают зарплату. Больших успехов компания с таким персоналом не достигнет, а уникальные талантливые сотрудники и вовсе сбегут. Как этого избежать, рассказали сооснователь и учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин и Олег Афанасьев.
О чем мы редко задумываемся, работая с человеческим ресурсом
В каждой компании проблема подбора персонала решается по-разному. Чаще всего способ рекрутинга завивит от размеров бизнеса. К сожалению, чем компания крупнее, тем меньше мы задумываемся, кому поручаем заботу об этом стратегическом ресурсе бизнеса. Условно можно выделить несколько вариантов:
Как мы видим, на каждом из этапов развития компании важнейшая функция отдаляется от центра принятия решения и делегируется людям, которые не всегда чувствуют масштаб ответственности за финансовые результаты компании. Они чаще всего просто отрабатывают деньги, глубоко не вникая в экономические последствия своих возможных ошибок.
Собственников и акционеров, по мере роста компании, вопрос личного участия в подборе работников интересует все меньше и меньше: сначала финансы, маркетинг, продажи, поставки…Персонал уходит на десятый план. Но это очень серьезная ошибка. Ежедневно работая с разными клиентами, мы обнаружили прямую взаимосвязь между качеством персонала и экономической эффективностью бизнеса.
Думают ли руководители, насколько эффективно они используют часы сотрудников?
От чего зависит экономический рост компании и максимизируется чистая прибыль? Есть много факторов, но те, что касаются персонала, крайне важны. Обычно, ФОТ в бюджете компании занимает самое значительное место в его затратной части. Думают ли руководители компании и подразделений, насколько эффективно они используют часы сотрудников, купленные бизнесом для достижения поставленных целей?
В среднем, согласно исследованиям специалистов нашей международной ассоциации IBA в области труда, персонал тратит на достижение поставленных целей и выполнение своих обязанностей всего лишь 40−60% рабочего времени.
Остальное время тратится на:
Эффективность управления персоналом можно легко замерить: нужно разделить чистую прибыль компании на количество часов, купленных у всех сотрудников, и понаблюдать за динамикой этого показателя. Тогда сразу станет ясно, чем занимается менеджмент компании:
Люди не на своем месте
Из нашей практики мы знаем, что чаще всего руководители могут положиться в своем подразделении только на 2−3 человека. Остальным доверять, по их словам, невозможно: их нужно контролировать и постоянно корректировать действия.
Почему так получается? Просто большинство людей почти в каждой компании «не на своем месте». Это значит, что или сам характер труда им не интересен, или они в принципе не любят работать.
Интерес к работе, прежде всего, зависит от совпадения содержания работы с талантами и склонностями человека.
Многие люди, выбирая себе работу, в первую очередь ориентируются на возможность заработка и только во вторую — на соответствие труда их интересам и способностям.
Этот компромисс, к сожалению, не интересует работодателя при приеме сотрудника на работу. Проверяются резюме, образование, отзывы предыдущих работодателей, но очень редко у кандидата на должность спрашивают, что ему нравится делать на самом деле.
Однако ответ именно на этот вопрос является решающим для устойчивого фокусирования на рабочих задачах и минимизации утомляемости сотрудника. Человек, который занят любимым делом, не замечает времени и использует по максимуму рабочий день. Следовательно, его производительность в разы выше, чем производительность «заробитчанина», человека, который пришел в компанию только за деньгами.
Какие способности дают максимальную производительность
По
1. Стиль мышления.
2. Черты поведения.
3. Интересы и склонности.
В стиле мышления выделяются следующие качества:
Среди черт поведения решающими оказались такие качества:
Среди интересов и склонностей, как оказалось, на производительность труда влияет определенное сочетание следующих компонентов:
Человек от рождения имеет, как правило, несколько талантов. И только их определенное сочетание дает нужную конфигурацию для качественного выполнения конкретной работы на конкретной должности. Причем интересно, что «передозировка» также вредна, как и их недостаток.
Если учесть, что производительность сотрудника, максимально подходящего по сочетаниям своих талантов на должность, увеличивает в среднем его производительность в 1,5−2 раза, то компаниям стоит задуматься над разработкой методики анализа должностей и отбора кандидатов с учетом необходимых параметров.
Причиной увеличения производительности в данном случае является естественная увлеченность сотрудника своей работой, которая и создает эффект максимального использования рабочего времени.
Именно в этом и заключается тренд нового подхода к управлению человеческими ресурсами в глобальном мире. Сегодня компании-гиганты ожесточенно сражаются за таланты, понимая природу их эффективности.
«В компаниях снизится терпимость к „средним“, „сереньким“ сотрудникам»
Если мы входим в эру расцвета талантов, то в ближайшем будущем тренд управления талантами полностью перевернет все представления об управлении персоналом и заставит всех руководителей компаний и подразделений совершенно по-другому посмотреть на свою работу с людьми.
Во-первых, снизится терпимость к «средним», «сереньким» сотрудникам.
Во-вторых, придется создавать для талантливых людей такую корпоративную культуру, которая на терпит авторитарности и неуважения к личности, потому что таланты не терпят хамства в отношении себя.
В-третьих, талантливые люди очень любопытны и постоянно развиваются. Поэтому вместе с ними придется развиваться всей компании, находиться постоянно в турбулентности внедрения изменений. А это, в свою очередь, требует от инвесторов готовности вкладывать деньги в новые технологии, чтобы, используя творческий потенциал сотрудников, на много шагов опережать своих конкурентов.
После того, как компания научится управлять талантами, особое внимание стоит уделить также фактору трудолюбия. Не все люди любят трудиться, что увеличивает риски неправильного подбора персонала. Поэтому мы обычно на собеседовании интересуемся, в каком возрасте кандидат заработал свою первую копейку. Сам, без помощи родителей.
Чем раньше человек начинает чувствовать взаимосвязь своего трудового усилия и денежного потока, тем более вероятно, что он будет любить любой труд, потому что в подростковом возрасте, с 13 до 17 лет, человеку все равно, чем заработать. Его цель — получить самостоятельность от родителей, иметь свои карманные деньги, которыми он мог бы распоряжаться.
Узнавайте максимум о достижениях человека в предыдущие периоды его жизни: чем он гордится, чем может похвастаться в хорошем смысле. Уровень и характер таких достижений может характеризовать его как личность, способную к сверхнормативной активности. А это тоже большой потенциал для роста компании в целом.
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«Таланты не терпят хамства в отношении себя». Почему компаниям пора перестраивать работу с персоналом
В современном бизнесе многие проблемы компаний связаны с неэффективным персоналом. А неэффективный персонал появляется из-за наплевательского отношения к поиску...
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