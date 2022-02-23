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Витеблянин уговорил знакомых купить для него в кредит техники почти на 360 тыс. рублей

23.02.2022 12:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Витеблянин уговорил знакомых купить для него в кредит техники почти на 360 тыс. рублей
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

В Витебске 21 февраля судили мужчину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается, что с февраля 2019 года по декабрь 2020 года он уговаривал своих приятелей из Витебска, Новополоцка, Гродно и Минска покупать для него и его семьи в рассрочку или в кредит различную технику и гаджеты, при этом заверяя их, что платить по обязательствам будет сам. Получив желаемое, мужчина недолго делал необходимые выплаты, а затем, не сообщая знакомому, на которого оформлен кредит, переставал вносить деньги.

За почти два года «помочь» мужчине согласилось 43 человека, а в списке сделанных ими покупок значатся смартфоны, игровые консоли и оргтехника на общую сумму более 357 тыс. рублей. Как утверждало обвинение, всю технику, которую удавалось получить обманом, мужчина продавал за полцены и оставлял деньги себе.

Предприимчивый витеблянин также заключил несколько договоров с местными ИП об аренде дорогих строительных инструментов, которые тут же сдавал в ломбард.

В итоге мужчину признали виновным по частям 3 и 4 статьи 209 (Мошенничество в крупном и особо крупном размере), а также части 1 статьи 14 (Покушение на преступление) Уголовного кодекса Беларуси. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии усиленного режима и штрафу в 100 базовых величин (3200 рублей). Также с мужчины взыскали около 4,5 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба одному из потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Платить по обязательствам мужчина обещал сам, однако вскоре после получения товара переставал вносить за него деньги. Жертвами мошенничества за два года стали...
 
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