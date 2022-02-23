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Полицейские Амстердама задержали мужчину, который удерживал заложника в магазине
Источник материала: ОНТ
Полицейские Амстердама задержали мужчину, который удерживал заложника в магазине по продаже брендового смартфона.
Операция по захвату преступника проходила в момент, когда тот вышел из здания. Очевидцы утверждают, что полиции пришлось сбить его автомобилем. Злоумышленник – под арестом. Чтобы взять ситуацию под контроль силам правопорядка понадобилось несколько часов. Сейчас заложник в безопасности. Подробности происшествия официально пока не комментируют. Об инциденте местной прессе стало известно из соцсетей. Также в интернете есть фото с места инцидента - мужчина в камуфляжной форме держит пистолет у шеи другого мужчины.
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Полицейские Амстердама задержали мужчину, который удерживал заложника в магазине по продаже брендового смартфона. Операция по захвату преступника проходила в...
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