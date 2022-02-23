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Футбольная Лига чемпионов: команда «Челси» победила игроков французского «Лилля»
Источник материала: ОНТ
Продолжаем следить за футбольной Лигой чемпионов, где прошли ещё два матча 1/8 финала.
Действующий победитель турнира – «Челси» предсказуемо был сильнее французского «Лилля» — 2:0. Английский клуб доминировал на протяжении всего матча. Отметим также надёжную игру голкипера «Челси» Эдуара Менди: в плей-офф Лиги чемпионов он провёл уже 8-й матч, в шести из них не пропустил ни одного гола.
Туринский «Ювентус» и испанский «Вильярреал» не смогли выявить победителя. Встреча закончилась вничью — 1:1. Первый мяч был забит уже на 32-й секунде (отличился дебютант Лиги чемпионов – нападающий «Ювентуса» Душан Влахович). Но во втором тайме «Вильярреал» сумел отыграться благодаря голу Даниэля Парехо. Ответные матчи 1/8 финала команды проведут 16 марта.
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Продолжаем следить за футбольной Лигой чемпионов, где прошли ещё два матча 1/8 финала. Действующий победитель турнира – «Челси» предсказуемо был сильнее...
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