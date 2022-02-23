﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Футбольная Лига чемпионов: команда «Челси» победила игроков французского «Лилля»

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Футбольная Лига чемпионов: команда «Челси» победила игроков французского «Лилля»

Продолжаем следить за футбольной Лигой чемпионов, где прошли ещё два матча 1/8 финала.

Действующий победитель турнира – «Челси» предсказуемо был сильнее французского «Лилля» — 2:0. Английский клуб доминировал на протяжении всего матча. Отметим также надёжную игру голкипера «Челси» Эдуара Менди: в плей-офф Лиги чемпионов он провёл уже 8-й матч, в шести из них не пропустил ни одного гола.

Туринский «Ювентус» и испанский «Вильярреал» не смогли выявить победителя. Встреча закончилась вничью — 1:1. Первый мяч был забит уже на 32-й секунде (отличился дебютант Лиги чемпионов – нападающий «Ювентуса» Душан Влахович). Но во втором тайме «Вильярреал» сумел отыграться благодаря голу Даниэля Парехо. Ответные матчи 1/8 финала команды проведут 16 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем следить за футбольной Лигой чемпионов, где прошли ещё два матча 1/8 финала. Действующий победитель турнира – «Челси» предсказуемо был сильнее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Витеблянин уговорил знакомых купить для него в кредит техники почти на 360 тыс. рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by