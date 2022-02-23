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Несколько взрывов прогремело ночью в Донбассе: погибли люди

23.02.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Еще одна неспокойная ночь на Донбассе. Там прогремели несколько взрывов и погибли люди.

На кадрах с видеорегистратора автомобиля одного из местных жителей видно, как разрываются самодельные взрывные устройства. Это произошло в районе троллейбусного депо в Луганске – там подорвали опоры линии электропередачи. Власти квалифицировали инцидент как теракт. Неизвестное взрывное устройство сработало и в районе Донецкого телецентра. Там работают журналисты, которые рассказывают о происходящем. Они расценивают это, как попытку запугивания и своего рода предупреждение. А в этом случае в Луганске без всяких предупреждений противотанковой ракетой уничтожили автомобиль с двумя мирными жителями. В Донецке военнослужащий погиб от снайперского выстрела. Продолжаются и массированные обстрелы из минометов и артиллерийских орудий.  

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Еще одна неспокойная ночь на Донбассе. Там прогремели несколько взрывов и погибли люди. На кадрах с видеорегистратора автомобиля одного из местных жителей видно,...
 
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